Kunst op Zondag | vooruitblik 2021

NIEUWS - In de laatste editie van Kunst op Zondag van dit jaar, kijken we vooruit naar 2021. Op dit moment zijn alle musea helaas weer gesloten. Maar voor 2021 staan er weer veel mooie exposities ingepland. Uit het grote aanbod, heb ik een keuze gemaakt voor de eerste helft van het nieuwe jaar. Laat je ook in het komende jaar weer verrassen door Kunst op Zondag.

Januari 2021

Rivivere herleven, nieuw leven inblazen, herbeleven



De Domijnen, Sittard

De museumdepots in ons land liggen vol met objecten. Er is vaak eeuwenlang volop verzamelend door museummedewerkers met een bepaalde bedoeling. Het verrast je misschien maar het was lange tijd niet gebruikelijk om informatie over de aankopen vast te leggen. En soms was de informatie gewoon onvolledig. Het gevolg hiervan is dat er objecten in de collectie terecht zijn gekomen die er volgens de huidige maatstaven niet meer passen of gewoon nooit geaccepteerd zouden zijn. Kapotte glaasjes, scherfjes en onderdelen van meubels of gereedschappen, spulletjes die niet compleet zijn of zwaar beschadigd.

Theresie Tholen

Conservator Kitty Jansen-Rompen van Erfgoedcentrum De Domijnen in Sittard raakte gefascineerd door het werk van beeldend kunstenaar Theresie Tholen. Tholen blaast op een bijzondere manier oude voorwerpen nieuw leven in. Kitty Jansen nodigde Theresie Tholen uit om een expositie samen te stellen. Jansen vroeg of de kunstenaar daarbij gebruik wilde maken van afgekeurde spullen uit de depots. Het resultaat is straks te zien in Rivivere.

Rivivere, is van 17 januari t/m 2 mei 2021 te ontdekken in De Domijnen in Sittard. Volg hier online de laatste details.

Februari 2021

Ongekend. 10 jaar bijzondere aanwinsten en hun verhalen



Van Gogh Museum, Amsterdam

De collectie van het Van Gogh Museum is veel meer dan alleen Van Gogh. Veel mensen weten dat niet. In de tentoonstelling ‘Ongekend.’ worden de ongekende werken getoond met hun verhaal. Dit zijn uiteenlopende verhalen van de makers en van wat zij afbeeldden. Deze informatie wordt ingevuld met het perspectief van de conservator, de restaurator en/of de vroege eigenaar.

Ongekend. 10 jaar bijzondere aanwinsten en hun verhalen, is van 5 februari t/m 24 mei 2021 te zien in het Van Gogh Museum Amsterdam. Volg hier online de laatste ontwikkelingen.

Fotografie plus Dynamiet, John Heartfield

Museum De Fundatie Zwolle

John Heartfield – Fotografie plus Dynamiet past goed in de serie exposities over het interbellum en de DDR die eerder te zien waren in Museum de Fundatie. Met ‘Fotografie plus Dynamiet’ presenteert de Fundatie een overzichtstentoonstelling van het werk van John Heartfield (1891-1968). John Heartfield is geboren als Helmut Herzfelde in 1891 in Berlijn. Hij stond met George Grosz aan de wieg van de Berlijnse Dada.

De enorme krachtige beeldtaal van fotograaf Heartfield wordt in Zwolle gecombineerd met het podium dat hij kreeg in zijn tijd. Dit samenspel maakt van hem een ‘influencer avant la lettre’. Heartfield wilde met zijn fotocollages het grote publiek mobiliseren tegen fascisme en oorlog en bereikte dat onder meer via de covers die hij maakte voor het blad Arbeiter Illustrierte Zeitung (AIZ). Door de recente ontwikkelingen t.a.v. influencers, fake nieuws, populisme en haatzaaierij via social media is Heartfields werk actueler dan ooit.

Fotografie plus Dynamiet, John Heartfield is van 13 februari t/m 30 mei 2021 te zien in Museum de Fundatie Zwolle.

De Futuristische Collectie

Kröller Müller Museum, Hoge Veluwe

In de verzameling die Helene Kröller-Müller bijeenbracht, ontbrak werk van futuristische kunstenaars. Helene had het belang van het futurisme, als een van de avant-garde bewegingen aan het begin van de twintigste eeuw, over het hoofd gezien. In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw werd dit gat in de collectie aangevuld met werken van Giacomo Balla en Umberto Boccioni. Daarna is de futuristische collectie van dit museum in de 21ste eeuw verder uitgebreid. In ‘De Futuristische Collectie’ zijn naast schilderijen en beelden meubels, interieur- en toneelontwerpen, boeken, grafisch werk en een breed scala aan objecten uit de periode 1912 tot 1939 te zien.

De Futuristische Collectie is van 20 maart t/m 20 juni 2021 te ontdekken in het Kröller Müller Museum in Park de Hoge Veluwe.

April 2021

Kinderbiënnale 2021

Groninger Museum, Groningen

Het Groninger Museum haalt met de organisatie van de ‘Kinderbiëannale 2021’ een primeur in huis. ‘Kinderbiëannale 2021’ wordt een grote interactieve kunsttentoonstelling voor en door kinderen. De kinderen worden actief betrokken bij alles wat bij een museale tentoonstelling komt kijken. De Kinderbiënnale komt tot stand in samenwerking met basisscholen, regionale partners en The National Gallery in Singapore. De deelnemende kunstenaars zijn van hoog niveau.

Elk kunstwerk dat te zien is daagt uit tot interactie, participatie en creatie. Door te doen, ontdekken, maken en verwonderen worden bezoekers op een afwisselende manier geactiveerd. Zo kun je zelf mee ‘bouwen’ aan een continu veranderend werk, door zelf een bijdrage leveren aan een digitale presentatie of fysiek te bewegen in een installatie.

De Kinderbiënnale 2021 is van 24 april tot en met 31 oktober 2021 te beleven in het Groninger Museum.

Mei 2021

Das kann doch kein Motiv sein, Sigmar Polke

Museum De Pont, Tilburg

Het monumentale vierluik Hermes Trismegistos I-IV (1995) van de Duitse kunstenaar Sigmar Polke (Oleśnica, 1941 – Keulen, 2010) is één van de hoogtepunten van de collectie van De Pont. Komende zomer laat het museum de werken in oplage zien van deze onorthodoxe en experimentele kunstenaar. De tentoonstelling omvat ruim 200 objecten, foto’s, fotokopieën, drukken, collages en boeken. Het geeft een beeld van Polke’s productie over een periode van veertig jaar. Het is voor het eerst dat een overzicht van het werk in oplage van een van de invloedrijkste kunstenaars van de twintigste eeuw in Nederland wordt getoond.

Das kann doch kein Motiv sein, Sigmar Polke is van 15 mei t/m 5 september 2021 te zien in Museum de Pont in Tilburg. Lees hier alle over het vierdelige werk Hermes Trismegistus 1-4 (1995) van de Duitse schilder Sigmar Polke (Oels, 1941).

Juni 2021

Alida Pott (1888-1931)

Verwacht zomer 2021, Groninger Museum, Groningen

Alida (Ali) Jantine Pott is op 8 januari 1888 aan de Brugstraat in Groningen geboren. Ze is de helft van een tweeling. Alida tekent al als klein kind en haar moeder stimuleert de interesse voor kunst en literatuur. In 1901 gaan de zusjes Pott naar de middelbare meisjesschool. Alida wil én kan meer. Ze schrijft zich in aan Academie Minerva in Groningen. Daarna volgt ze succesvol de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag (1909-1911). Alida Pott wordt het eerste vrouwelijke lid van de Groninger kunstenaarsvereniging De Ploeg. Door haar vroegtijdige overlijden liet ze een betrekkelijk klein oeuvre na, dat bestaat uit olieverfschilderijen, aquarellen, tekeningen en collages. In de tentoonstelling ‘Alida Pott’ kun je aan de hand van een dertigtal werken de expressiviteit en eigenzinnigheid zien die zo kenmerkend zijn voor haar stijl.

Lees hier de boekrecensie Alida Pott aangeraakt door een nieuw licht.

Voor nu: dank voor het volgen en reageren op Kunst op Zondag. Voor later deze week: een warme en liefdevolle jaarwisseling en een gezond en artistiek avontuurlijk 2021 toegewenst.

Kijk tip

© foto’s en video’s Wilma Lankhorst. © gebruik van de beelden met dank aan de genoemde musea, kunstenaars en bruikleengevers.