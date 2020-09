COLUMN - Wat bewoog Jesse Klaver woensdag in het debat met Grapperhaus?

Grapperhaus had natuurlijk moeten aftreden. Het gedraai rond de gang van zaken op zijn bruiloft was stuitend, een minister van Justitie onwaardig. Hij had de eer aan zichzelf moeten houden. Of zelf op een boete moeten aansturen, zoals Gerard Spong gisteren in de NRC suggereerde. Al was het maar om te voorkomen dat de strafrechter in verlegenheid wordt gebracht tegenover andere bruiloftsgasten en taartjeseters die wel een boete hebben gekregen. Een minister van Justitie die ook maar de geringste schijn van ongelijke behandeling opwekt kan niet gehandhaafd worden.

Het is onbegrijpelijk dat de Kamerleden die tegenover de minister de hand over het hart streken zo gemakkelijk omgaan met het principe van de gelijke behandeling. Ongelijke behandeling frustreert het vertrouwen in de rechtsstaat. Het is in mijn ogen een van de oorzaken van de onvrede van burgers over ‘de politiek’ en de huidige parlementaire democratie. Hoe onterecht het ressentiment vaak is, je moet wel oppassen het niet voeden. Grapperhaus stookt echter met zijn gedraai en nederige excuses het vuurtje van de antidemocraten verder op. Dit had voor het democratisch gezinde deel van de Kamer voldoende moeten zijn om het vertrouwen in hem op te zeggen.

‘Kwaad op kwaad stapelen’

Maar wat doet Jesse Klaver? In plaats van een terechte motie van wantrouwen in te dienen stelt hij een koehandel voor. De minister mag blijven als hij de regels versoepelt. En met een voorzichtige toezegging van de minister dat hij daar wel naar wil kijken eindigde het debat. ‘Dit is kwaad op kwaad stapelen’ zei voormalig voorzitter van de Hoge Raad Corstens zondag in Buitenhof over Grapperhaus. Dat geldt ook en ik zou zeggen allereerst voor diegenen in de Tweede Kamer die hem hiertoe hebben uitgenodigd.

Dit kan echt niet in een rechtsstaat: een verzoek om de regels aan te passen in ruil voor ‘mildheid’ tegenover een minister die zich niet aan zijn eigen regels houdt. Deze koehandel is net als de ongelijke behandeling koren op de molen van diegenen die onze democratische rechtsstaat onderuit willen halen. Het bevestigt het al jaren groeiende wantrouwen tegen alles wat er in Den Haag gebeurt. Maar het roept vooral de vraag op in hoeverre er nog wel enig besef is in die ‘glazen stolp’ dat de toekomst van de democratie en de rechtsstaat op de eerste plaats afhankelijk is van wat er daar gebeurt.