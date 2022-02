Kleding als wegwerpproduct

DOCUMENTAIRE - Deze week zag ik de eerste aflevering van De Prijsknaller, waarin Eva Cleven en Ersin Kiris onderzoek doen naar de consequenties van fast fashion. In een halfuur worden alle problemen die onze huidige kledingindustrie veroorzaakt aangestipt.

De kern van het probleem, zoals in de documentaire naar voren komt, is dat kleding een wegwerpproduct is geworden. Kleding is goedkoper dan ooit en we kopen per persoon meer kleding dan ooit. Ook gooien we het sneller weer weg om het te vervangen voor nieuwe items uit de winkel. Het is alsof we minder waarde zijn gaan hechten aan individuele kledingstukken. Ze kosten niet veel, dus ze zullen wel niet veel waard zijn, toch?

Dat kleding goedkoper is dan eerder heeft te maken met de kwaliteit van de kledingstukken. De materialen zijn goedkoper. In De Prijsknaller wordt genoemd dat er in toenemende mate polyester in kleding zit en dat dit bijdraagt aan de slechte kwaliteit ervan. Een slechte kwaliteit kleding heeft niet alleen invloed op hoe snel wij in Nederland onze kleding wegdoen, maar ook op in hoeverre het nog hergebruikt of gerecycled kan worden.

In De Prijsknaller wordt pijnlijk duidelijk wat er gebeurt met kleding die je in de textielbak stopt. Eerder konden wij onszelf nog vertellen dat onze kleding via deze weg een tweede leven krijgt bij iemand die kleding nodig heeft en er blij mee is. Na het zien van de documentaire kan dat echt niet meer. Als jij jouw kleding niks waard vindt, is de kans namelijk groot dat ieder ander er net zo over denkt en het dus helemaal niet goed terechtkomt.

Ondertussen draait de kledingindustrie overuren. Er wordt te veel kleding geproduceerd, we hebben te veel kleding in onze kasten, en zowel bedrijven als individuen danken te veel kleding af. Deze afgedankte kleding belandt in landfill, op vuilnisbelten en zelfs op illegale dumpplaatsen. Bovendien vergaat niet alle kleding even goed. Synthetische kleding zoals polyester vergaat niet of heel traag. En in plaats van echt af te breken, vervalt het in microvezels die zich over de hele wereld verspreiden.

Deze lineaire kledingindustrie is niet houdbaar. We moeten stoppen de aarde te vervuilen met kledingafval. Kleding zou geen wegwerpproduct moeten zijn. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen en het anders doen. Daarom houd ik me bezig met kleding en met hoe we de kledingindustie kunnen verduurzamen. En daarom schrijf ik voor Sargasso een serie artikelen over kleding vanuit het perspectief van duurzaamheid waarin ik mijn bevindingen met je deel. De aflevering Kleding van De Prijsknaller is een goede introductie of herinnering aan de impact van kleding.