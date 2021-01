Klaar voor nieuwe democratie?

Nog drie weken te gaan en dan moeten alle politieke partijen die aan de verkiezingen van 17 maart mee willen doen, hun kandidatenlijsten inleveren. Wij kijken uit naar de ambitieuzen die nog niet in de Tweede Kamer zitten. Zijn ze er al een beetje klaar voor?

Vlak voor de jaarwisseling bleken er 89 partijen geregistreerd te staan bij de Kiesraad. Op de valreep meldden zich nog 26 nieuwkomers.

Van de 89 geregistreerde partijen zijn er 15 momenteel in de Tweede Kamer vertegenwoordigd. Anders gezegd: 17% zit al o het pluche, 83% (nog) niet.

We zijn eens gaan kijken hoeveel van die 74 andere partijen al een beetje klaar zijn voor de komende verkiezingen. We keken welk partijen op dit moment voldoen aan minimaal twee van deze criteria: welke partijen deden (E) eerder mee, en/of hebben al een (P) programma, en/of hebben een (K) kandidatenlijst.

Van de 74 partijen deden er 38 aan eerdere verkiezingen mee. We namen daar in ook gemeenteraadsverkiezingen en Statenverkiezingen mee. Een paar van de ‘nieuwkomers’ hebben al raadszetels of zijn vertegenwoordigd in de Provinciale Staten. Daar komen we later misschien nog op terug.

Drie partijen hebben eerder aangeven niet mee te zullen doen. Het betreft de Ondernemerspartij, Partij de Nieuwe Mens (voorheen Mens en Spirit (MenS) en de Vrijzinnige Partij (VP).

Blijven er dus 71 partijen over die mogelijk op de stembiljetten van maart verschijnen. Daarvan voldoet op dit moment slechts 18% (13 partijen) aan bovengenoemde criteria.

Een aantal van de nieuwe politieke partijen was afgelopen weekend in het nieuws. NIDA presenteerde haar kandidatenlijst. Opvallende kandidaat op de vierde plaats: Fatima Aboulouafa. Vorig jaar op non-actief gesteld omdat haar openlijke kritiek op racisme, machtsmisbruik en pesten binnen de politieorganisatie tot interne spanningen had geleid.

De partij voor complotdenkers en viruswappies, met de misleidende naam ‘Vrij en Sociaal Nederland’ draagt, werd dit weekend zelf gepiepeld door een ddos-aanval op haar website.

En JA21 en Code Oranje beginnen zich al rijk te rekenen omdat Maurice de Hond dat zegt.

JA21 is een van de splinterpartijen die uit het ruzieënde Forum voor Democratie voortkomt. Met lijsttrekker Joost Eerdmans. Die schiet Henk Krol nog dik voorbij als ‘De zwevende politicus van het jaar’. Eerdmans was eerder actief bij het CDA, LPF, Groep Eerdmans-Van Schijndel, EénNL, Leefbaar Capelle, Leefbaar Rotterdam en het FvD, Nu gaat hij dus voor zichzelf.

Code Oranje is ook zo’n bonte verzameling zwevende politici. Lijsttrekker Richard de Mos zat eerder in de Tweede kamer voor de PVV (2009 tot en met 2012). Begon later in de Haagse gemeenteraad voor zichzelf (Groep de Mos/Hart voor Den Haag), schopte het nog tot wethouder maar trad af omdat er een onderzoek naar corruptie tegen hem loopt.

Zijn nieuwe partijgenoten hebben ook een leuke c.v. Advocaat Peter Plasman, tweede op de kandidatenlijst, was bij de vorige verkiezing lijsttrekker van de partij voor Niet Stemmers en beloofde de kiezers: “In het parlement zullen wij nooit stemmen”.

Nummer drie bij Code Oranje is Ruud Koornstra. In 2011 ging hij als Lijst Koornstra voor een zetel in de Eerste Kamer. Dat lukte niet. Toen maar in 2014 bij 50PLUS geprobeerd in het Europese Parlement te komen. Nul resultaat. En tot slot in 2019 weer voor de Eerste Kamer, nu namens Code Oranje. De twee zetels voor 50PLUS gingen echter naar andere politici.

De centrale vraag voor de komende verkiezingen is niet zozeer of de nieuwe politieke partijen klaar zijn voor de gang naar de stembus, maar of de kiezers klaar zijn voor de nieuwe opportunisten.