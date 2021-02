Kiezen uit 34 stemwijzers

Gisteren deelden we op Twitter mee dat er inmiddels maar liefst 33 stemwijzers online zijn – naast het bekende Kieskompas werden deze week onder meer ook de Burgeragenda (van De Goede Zaak), een beoordeling van partijprogramma’s op het thema duurzame economie door MVO Nederland en de Woordwijzer (op basis van woorden die voor het eerst in de Tweede Kamer zijn gebruikt) gelanceerd. Daar kwam na onze tweet de 34e nog bij, de Technologie kieswijzer.

Terecht reageerde iemand dat we onderhand een stemwijzer nodig hebben die de passendste stemwijzer kiest… In ons overzicht geven we enige aanwijzingen voor die keuze: de ene stemwijzer is de andere niet. In het algemeen hebben wij meer vertrouwen in stemwijzers die een wetenschappelijke basis hebben, maar ook op die instrumenten valt wat af te dingen – lees bijvoorbeeld de kritiek van Simon Otjes op StukRoodVlees op het Kieskompas. Maker André Krouwel verdedigt hier de keuze voor partijen die wel en niet worden meegenomen – JA21 wel, BIJ1 niet – maar het blijft natuurlijk arbitrair. Want waarom afgaan op peilingen, die, zoals Krouwel zelf zegt, geen rekening houden met het feit dat veel mensen pas op het laatste moment beslissen, als je ook kunt afgaan op, bijvoorbeeld, uitslagen op gemeentelijk niveau (BIJ1, NIDA wel, JA21 niet).

Behalve de wetenschappelijke basis zijn er ook wel andere verschillen om naar te kijken. Als je bijvoorbeeld net als Sargasso hopeloos genuanceerd bent en doodongelukkig wordt van het voor of tegen moeten zijn, raden we je de Burgeragenda van De Goede Zaak aan. Deze stemwijzer laat je niet kiezen tussen voor of tegen maar uit vijf inhoudelijke oplossingsrichtingen op een aantal thema’s. Zo maak je dus je eigen politieke agenda, en gelukkig zocht De Goede Zaak ook meteen uit bij welke partij je dan het best past.

Afijn, zie hier ons overzicht van stemwijzers (ja, sommige geven je geen advies, maar we vatten het breed op – alle instrumenten die je helpen om wijzer te stemmen). Het blijft hier overigens niet bij, we wachten in elk geval nog op het Klimaatlabel (duurt niet lang meer, is ons beloofd) en de beoordeling van partijprogramma’s op rechtstatelijkheid door de Nederlandse Orde van Advocaten.