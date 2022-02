Kandidaten voor de nieuwe gemeenteraden

Even een tussendoortje in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen.

In de 341 gemeenten waar op 14, 15 en 16 maart gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden zijn vorige week vrijdag de definitieve kandidatenlijsten bekend gemaakt. Een paar eerste bevindingen na 50 gemeenten bekeken te hebben.

Er hebben zich 97 partijen meer aangemeld dan er nu in de 50 (van de 341) bekeken gemeenteraden zitten. Nu zitten er 514 in de raden, 611 zijn aangemeld op 31 januari.

Na de aanmelding werden de kandidatenlijsten gecontroleerd en dat kostte 5 lijsten de kop. Hun lijsten zijn ongeldig verklaard. Zij kunnen nog in beroep bij de Raad van State en 14 februari zullen we weten welke bezwaarmakers alsnog aan de verkiezingen mee mogen doen.

Meest markante is de aanmelding partij van de man die op Prinsjesdag in 2010 een waxinelichthouder tegen de Gouden Koets gooide. Hij had zich in Den Haag en in Utrecht aangemeld met de blanco lijst ‘Lensink’.

Eigenlijk wil hij dat de partij bekend staat als ‘Oranje Republikeinse Democratische Alliantie’. Maar bij gebrek aan voldoende ondersteuningsverklaringen is zijn inschrijving door de centraal stembureaus ongeldig verklaard. Hij gaf aan bij de Raad van State in beroep te willen gaan.

Ook in Den Haag werd een lijst van de Partij Sociaal Cultureel Centrum (PSCC) ongeldig verklaard. Voor zover bekend gaat de partij geen bezwaar aantekenen.

In Arnhem is een extra lijst van de Arnhemse Ouderen Partij (AOP) ongeldig verklaard. Die lijst was niet door de partij zelf. Een voormalig lid van de AOP was het niet eens met het feit dat hij niet op de kandidatenlijst is gezet en kwam nu zelf met een lijst.

In Amsterdam werd de lijst van de Partij van de Dialoog ongeldig verklaard omdat ook deze partij niet voldoende geldige verklaringen van ondersteuning had ingeleverd. Ook ontbrak het bewijs van de betaling van de waarborgsom.

Het overgrote deel van de partijen die op de stembiljetten zullen verschijnen zijn reeds bestaande lokale partijen en de fracties van de bekende landelijke partijen. Natuurlijk zijn de media nieuwsgierig naar de partijen die dit jaar nieuw in de Tweede Kamer plaatsnamen.

In de door ons 50 bekende gemeenten kwam dit beeld naar voren:

Volt: in 10 gemeenten: Amsterdam, Arnhem, Delft, Den Bosch, Eindhoven, Enschede, Maastricht, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

BIJ1 in 5 gemeenten: Almere, Amsterdam, Delft, Rotterdam, Utrecht

Belang van Nederland (BVNL), de partij van Wybren van Haga in 9 gemeenten: Groningen, Haarlemmermeer, Oegstgeest, Haarlem, Zaanstad, Maastricht, Utrecht, Amstelveen, Dantumadiel.

De FvD kondigde aan in 50 gemeenten mee te zullen doen. We hebben ze nog niet allemaal kunnen checken. De BBB doet niet als partij mee, maar doet dat in de vorm van samenwerkingsverbanden. Daar zouden er 14 van zijn. In 1 gemeente (Aalten) kwamen we een partij tegen die dan ook het BBB aan de lijstnaam heeft toegevoegd. ‘Henk Meerdink Volksvertegenwoordiging’ komt nu als BBB – HMV op het stembiljet.

Verder kwamen wij ‘Jezus Leeft’ tegen in Rotterdam, Noordoostpolder en Urk. Binnenlandsbestuur wist te melden dat deze partij in 18 gemeenten gaat meedoen.

In 36 (72%) van de 50 bekeken gemeenten hebben zich partijen aan gemeld die daar niet eerder in de raad zaten. Dat lijkt veel, maar nader beschouwd gaat het hier om 132 lijsten van de 602 geldig verklaarde lijsten. Zo’n 22 procent dus.

Den Haag en Amsterdam krijgen de meeste nieuwelingen te verwerken. Hier de lijst van de 36 (van de 50) gemeenten die wij er uit plukten:

Tot. Nw Den Haag 21 12 57% Amsterdam 26 12 46% Rotterdam 20 9 45% Utrecht 20 9 45% Maastricht 23 10 43% Enschede 18 7 39% Haarlem 18 6 33% Amersfoort 15 5 33% Urk 9 3 33% Groningen 16 5 31% Eindhoven 17 5 29% Oldambt 14 4 29% Tilburg 14 4 29% Alkmaar 15 4 27% Almere 16 4 25% Arnhem 16 4 25% Haarlemmermeer 14 3 21% Zwolle 10 2 20% ‘s-Hertogenbosch 17 3 18% Delft 12 2 17% Amstelveen 13 2 15% Hof van Twente 7 1 14% Oegstgeest 7 1 14% Almelo 16 2 13% Dantumadiel 8 1 13% Rheden 8 1 13% Lelystad 17 2 12% Achtkarspelen 9 1 11% Noordoostpolder 9 1 11% Rhenen 9 1 11% Krimpenerwaard 10 1 10% Katwijk 11 1 9% Noordwijk 11 1 9% Alphen aan den Rijn 12 1 8% Hoeksche Waard 12 1 8% Leiden 12 1 8%



We hopen later met nieuws uit meer gemeenten te komen.