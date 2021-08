Kabinetsformatie – zetels tellen

Rutte kan tevreden zijn. Met ingang van morgen wordt een volgend record op zijn conto geschreven: Rutte III is opgeklommen tot nummer drie in de top-3 van langstzittende demissionaire kabinetten. Nog acht dagen en hij stijgt hij naar de tweede plaats.

Blijft de impasse in de kabinetsformatie nog een ruime zes weken duren, dan haalt Rutte III de gouden medaille in deze illustere top drie. Maar dat zal toch niet waar worden?

Tot nu doet de inhoud er niet toe bij de kabinetsformatie. Er wordt mistig gedaan over iets als “geen linkse wolk”, maar qua visie hebben we nog niets gehoord. Daar doen we dan even aan mee door te kijken naar welke combinaties op een meerderheid in beide Kamers kunnen rekenen.

Eerst maar eens de optie ‘re-animeren Rutte III’. Dus VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Een niet al te riante meerderheid in de Tweede Kamer (78 zetels), maar een minderheid in de Eerste Kamer (32 zetels).

De nu veelbesproken optie van VVD, D66, CDA met PvdA en GroenLinks haalt wel in beide Kamers een meerderheid: 90 zetels in de Tweede Kamer, 42 in de Eerste Kamer.

Rutte vindt dat een iets te grote ‘linkse wolk’. Soms formuleert hij dat anders als ‘da’s één partij teveel voor een stabiele coalitie’. Maar deze optie geeft geen meerderheid in de Eerste Kamer.

Is er voldoende steun voor een kabinet zonder een van de hoofdrolspelers? Alleen als het CDA buitenspel wordt gezet zouden VVD, D66 met PvdA en GroenLinks een minderheidskabinet kunnen vormen, met 75 zetels in de Tweede Kamer en 33 in de Eerste Kamer.

Bij wetsvoorstellen heeft zo’n coalitie dan de steun nodig van de linkerflank (27 zetels in Tweede Kamer, 11 in Eerste Kamer), of van de rechterzijde (48 in Tweede Kamer, 31 in Eerste Kamer).

Aangezien dan de grootste meerderheden aan rechterzijde te vinden zijn, zal de VVD vooral met wetsvoorstellen willen komen waar dat deel van het parlement de vingers bij aflikt. Als met name PvdA en GroenLinks hun achterban kwijt willen raken, moeten ze voor deze onzalige optie gaan. Dat zit er niet in.

Wilt u zelf puzzelen? Hier de zetelverdelingen in beide Kamers.

