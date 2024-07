Israel heeft het vooral op UNRWA-scholen en dito-gebouwen gemunt

Israel is bezig systematisch UNRWA-scholen en andere gebouwen aan te vallen en/of te vernietigen. Philippe Lazzarini, de Commissaris-generaal van UNRWA klaagde erover. In 10 dagen zijn tenminste acht scholen aangevallen waarvan er zes van UNRWA waren. ”De oorlog heeft meisjes en jongens van hun jeugd beroofd en van een jaar waarin ze naar school hadden gekund. Scholen niet er niet voor militaire doeleinden en worden niet voor gevechten gebruikt door enigerlei partij in een conflict. Ze zijn geen doelwit,” twitterde hij. “De voortdurende flagrante schending van het internationaal recht gaat maar door. Alle oorlogswetten zijn opzij gezet in Gaza. Het mag niet nieuwe norm worden dat we onze gemeenschappelijke menselijkheid verliezen.”

Dinsdag werd de Al-Razi school in Nuseirat getroffen. Daarbij vielen minstens 23 doden en meer dan 70 gewonden. Eerder was er een andere school in Nuseirat doelwit. In een week tijd waren er toen vier aanvallen waarvan de dodelijkste een aanval op een school in Abesan bij Khan Younis waar een voetbalwedstrijd gaande was, Daarbij vielen 29 doden. In negen maanden oorlog zijn 190 UNRWA scholen getroffen, oftewel 70 procent van alle scholen. Dat gebeurde in 435 aanvallen waarbij 539 mensen die daar onderdak hadden gezocht zijn gedood. En tot overmaat van ramp hebben de Israeli’s tijdens hun laatste offensief in Gaza-stad ook het hoofdkwartier van UNRWA, dat daar stond, volledig verwoest. Voeg daarbij dat bij alle aanvallen – bijvoorbeeld ook op distributiegebouwen van UNRWA – 197 medewerkers van UNRWA zijn gedood en dat de distributie door UNRWA, de enige organisatie dir over de mankracht en de organisatie beschikt om dat met succes te doen, al een paar maanden wordt gesaboteerd. en de conclusie ligt voor de hand: Israel breekt gewoon UNRWA apart.

In de afgelopen 24 uur zijn er intussen weer 81 doden gevallen. De algemene klacht is dat de aanvallen weer opgevoerd zijn, na de laatste dodelijk actie op het Mawasi-gebied bij Khan Younis. (Ik berichtte daarover dat er meer dan 100 doden waren gevallen om Mohammed Deif te treffen. Het waren er uiteindelijk 90 en 300 gewonden. Mohammed Deif was daar overigens niet bij, waarschijnlijk evenmin als Rafi Salama, de commandant van Khan Younis, die volgens Israel wel zou zijn gesneuveld). Maar om een indruk te geven van hoe het gaat hier een overzicht van 27 doden van woensdagmorgen: 5 bij het bombardement van een huis in Abesan, 9 bij een bombardement nabij de Cairo-school in Rimal (Gaza-stad) waarvan drie kinderen, 2 in Noordwest-Rafah, 8 bij een bombardement van een moskee in Nuseirat en 1 elders in Nuseirat. Het gaat maar door. Er zijn nu volgens het regeringsmediabureau 38.794 slachtoffers in Gaza. Di getal is ter oriëntatie, er moeten volgens mij minimaal 10,000 niet gemelde doden bij worden opgeteld.

Wat niet doorgaat is de levering van (drink)water aan de bevolking van Kufr Aqab, een wijk van Oost-Jeruzalem die aan de ”verkeerde” (Palestijnse) kant van de Apartheidswal ligt. Er wonen zo’n 100.000 mensen in een gebied dat verwaarloosd is en van veel gemeentelijke zorgen is verstoken. Eén ervan is drinkwater. In een uiterst hete periode die nu al twee maanden duurt krijgen de bewoners tussen de vier en 12 uur per week water. Per week! De rest van de tijd komt er niets uit de kraan. In West- Jeruzalem barstte er een pijp en stonden de gemeentewerkers meteen klaar om het euvel te verhelpen, In Kufr Aqab gebeurt er niets met de klachten. Het is een jaarlijks terugkerende ellende in de zomer, maar dit jaar is het wel heel erg. Maar het zijn natuurlijk wel Palestijnen, hè.