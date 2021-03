‘Ik werp mij ver van dat’

COLUMN - De opkomst voor de verkiezing van TK21 was erg hoog geweest, ‘86% preciseerde verslaggever Tom de Vroeg van De Dirkswoudenaer, ‘en dat is exact 2% hoger dan de vorige verkiezingen. Ik onthoud dat soort feitjes, heb ik altijd paraat, komt mijn autisme toch nog mooi van pas. In de supermarkt Tinselboer aan de Zuidervaart is het wel ‘ns lastig, dan wil ik de boel rechtzetten en de zogenaamde ‘weesproducten’, artikelen die door klanten in hun mandje zijn meegenomen en op weg naar de kassa, om hen moverende redenen, zomaar ergens weer in een schap geplaatst. Ik breng ze dan weer terug naar de plek waar ze horen. Vooral bij bederfelijke producten is dat van belang.’

Er was in Dirkswoud dit keer maar één stemlokaal, de Sint Clarakerk waar pastoor Engelbertus de Zeeuw de stembus aanstampt. ‘Dirkswoud is voor het overgrote deel Rooms-Katholiek (76% stemt CDA, aldus Tom de Vroeg). Die kiezers zetten keurig hun klompen bij de deur voordat ze de kerk in gingen. Ze hadden dit keer een probleem: de uitgang was, vanwege corona, niet de ingang. Dus iedereen ging op kousenvoeten weer om de kerk heen om hun klompen op te halen, hahaha. Veel jonge Dirkswoudenaren hebben op die anti-racistische partij gestemd. En daarna gingen ze snorren tekenen op de verkiezingsborden aan de Noorder- en Zuidervaart.’

Burgemeester Gerda Das zet net haar fiets op slot aan het pissoir dat tussen de St. Clarakerk en Cafe Amperzat staat. ‘Wij zullen hier weinig merken in Dirkswoud van de gevolgen van de TK21. De bouwprojecten hier, ik noem het DataCentre van ArtiFax, een ideetje van Henk Lohuizen, ja, van schoenmakerij Lohuizen, dat achter de Oosterzij verrijst, en de uitbreiding van bedrijvenpark De Wetering Stroom(t), gaan gewoon door.

En racisme hier? Weet u op welk partij-affiches de meeste snorren waren getekend? Precies! De Dirkswoudse jeugd heeft zich van zijn beste kant laten zien. Aan de andere kant, er is nog wel het probleem van de avondklokovertreding in combinatie met het gebruik van lachgascapsules. Ja, spreek de ouders eropaan, zegt u, maar u kent net zo goed als ik de aard van de Dirkswoudenaar.’

Tot slot, we kunnen er niet omheen, al was het alleen maar omdat de Fendt Vario 200 S brullend en grommend voor het portaal van de St. Clara staat. Karel Vanderplas klautert uit de cabine. ‘Ja, wij van NuBoeren moeten een ander geluid laten horen. Juist nu.’ Karel Vanderplas is, sinds Dirkswoud op Twitter is aangesloten, licht omstreden vanwege dubieuze tweets. Karel :’Ja hoor ‘ns, ik was toen in de stad geweest, en ja, ik had wat bier op. Maar nu zeg ik: ik werp mij ver van dat. En nu ga ik stemmen.’ Karel trekt zijn klompen uit, zet ze bij de ingang en loopt de kerk in.

Ben Hoogeboom schreef voor sargasso, nurksmagazine en voor zichzelf. Hij had het dorp Dirkswoud bedacht. Hij had de geschiedenis van Dirkswoud bedacht, hij had het dorp een stratenplan gegeven, een pastoor, markante middenstanders, een voetbalclub – wat je maar kon bedenken. En dat alles in een jaloersmakende, puntgave stijl. En ik hield zo van dat dorp. Van de Noordzijde, de Fourniturenzaak van Nellie Daas. En ik kon er slecht tegen dat met Ben ook Dirkswoud zou verdwijnen. Dus af en toe dwaal ik nog even langs de Noordzijde, de Zuidzijde en dan stap ik daarna weer in mijn witte Citroën Berline en rij Dirkswoud uit.