RECENSIE - Afgelopen donderdag gingen we met een stel mensen van “middelbare leeftijd”, zoals dat dan heet, naar Doornroosje in Nijmegen voor een optreden van Hang Youth. Een punkrockband van bezig baasje en frontman Abel van Gijlswijk en z’n maten. Kenmerkend voor de nummers: maatschappijkritisch, grof en kort, meestal onder de minuut. Er zijn geen taboes. De band heeft zich meermaals laten zien bij demonstraties van bijvoorbeeld XR, het Woonprotest in het Zuiderpark, de Klimaatstaking en het Compensatieprotest. Ze schrijven vaak nummers voor de gelegenheid, afgelopen zomer bijvoorbeeld, stonden ze nog bij Tata Steel in Velsen waar honderden klimaatactivisten het terrein van het bedrijf opgingen.

De betrokkenheid van de band bij de vele maatschappelijk issues die er anno nu spelen zorgt voor fans van alle leeftijden. Een groot aantal jongeren maakt via Hang Youth pas echt kennis met het concept “protestlied”. Niet langer hoeven we het te doen met oud materiaal van Boudewijn de Groot of Woody Gutrie.

Het nieuwe album “ER IS HOOP*” is in oktober uitgekomen, VPRO 3 voor 12 interviewde de band erover en het is een interessant stuk om te lezen. De nummers zijn wat langer dan voorheen, er is een andere sound, en toch klinkt het als vanouds. De (toch nog steeds korte) teksten komen binnen maar zijn ook gelaagd, met diverse verwijzingen naar filosofen, hedendaagse politiek, de media en persoonlijke angsten en gevoelens. Muzikaal is het lekker, er is duidelijk hard gewerkt en geëxperimenteerd. En zelfs Candy Dulfer maakt een surprise appearance tijdens “VUILNISBAK”.

Het publiek in Doornroosje is flink gemêleerd: we zien allerlei leeftijden en mensen. Inclusief ouders die deze kans aangrijpen hun kinderen te radicaliseren. Het is een prachtig gezicht. De sfeer zit er goed in en in vijf kwartier komen er 40 nummers razendsnel voorbij. Al zwaaiend met een Palestina-vlag was Abel daar ook duidelijk over: “niet in mijn naam“.

De meest aansprekende nummers zijn wat mij betreft “IK LACH MAAR IK HUIL” (met oa Gerda Havertong en Dolf Jansen in de videoclip met daarin een typische het-moet-wel-gezellig-blijven Nederlandse talkshow) en “LA LA LA”. De afgelopen decennia hebben we Nederland zien veranderen en met het huidige kabinet heeft het afglijden naar de radicaal rechtse flank een voorlopig dieptepunt bereikt. Het voelt veel te vaak alsof je machteloos bent en alsof het maatschappelijk verharden met bijhorende ellende onvermijdelijk is. Maar Hang Youth houdt hoop en zingt, en voor iedereen die een steuntje in de rug nodig heeft is er dit nummer en het raakt, in ieder geval bij mij, een gevoelige snaar.

Zing mee, hardop, en schreeuw waar nodig.

Ik ben kwaad, man ik haat

Alle mensen die bepalen hoe het gaat

Ik ben boos, man ik kook

Maar de woede kan geen kant op dus ik zing

Een liedje voor jou, zo van la la la la

La la la la la la la lalala Maar ik heb ook hart, ik heb ziel

Je kan zeggen wat je wil maar ik ben niet bang

Ik ben niet bang, ik heb hoop

Ik heb hoop, ik heb hoop, ik heb hoop

Dus ik zing

La la la la la la la lalala

Een fucking liedje voor jou, zo van la la la la

La la la la la la la lalala Als je droomt van iets anders

Als je om een ander geeft

Of gelooft, of een droom hebt

Als je iets hebt overleeft

Als je weet dat er nog hoop is

Als droomt, als je hoopt, als je leeft

Is dit er eentje voor jou, zo van la la la la

La la la la la la la lalala

Een fucking liedje voor jou, zo van la la la la

La la la la la la la lalala

Er zijn nog 3 optredens deze maand.