Homo’s dreigen met nog zwaarder virus

SATIRE - Het coronavirus heeft de verhouding tussen homo’s en conservatieve christenen op scherp gezet. De christenen geven de homo’s de schuld van de pandemie. De homo’s vinden dat christenen blij mogen zijn dat ze niet harder hebben toegeslagen.

Dat homo’s achter de uitbraak van het Covid19-virus zitten, werd recent ontdekt door Ralph Drollinger, een conservatieve evangelist die verbonden is aan het Witte Huis. Volgens hem zouden de homo’s Gods wraak voor hun karretje gespannen hebben om de mensheid te geselen. ‘Ieder keer als twee homo’s trouwen, vallen er tien doden door het virus’, aldus Drollinger. ‘Ze doen het expres om onze heiland Jezus Trump dwars te zitten.’

In homoseksuele kringen werd betrokkenheid bij de virus aanvankelijk ontkend, maar gisteren kwam de Roze Wereld Regering (RWR) alsnog met een verklaring: ‘Wij hebben het virus niet ontworpen. Dat heeft God gedaan. Maar wij zijn ons ervan bewust dat we Zijn wil kunnen sturen met ons gedrag. We zijn zeer terughoudend met het inzetten van dit middel, maar we kunnen de menselijke natuur niet verloochenen.’

Volgens Divine Pinkerton, de woordvoerder van de WRW, mag de wereld blij zijn met de zelfbeheersing van homo’s: ‘Als we werkelijk overal onze gang zouden gaan, was de situatie volstrekt anders. Daar zouden mensen als dominee Drollinger zich wat meer rekenschap van moeten geven. Wij zijn in staat Gods toorn zodanig op te wekken dat er veel zwaardere virussen op aarde losgelaten zullen worden zodra wij dat wensen.’

Haatfeest

Een van de eerste reacties kwam van de Chinese president Xi Jinping. ‘Dit bevestigt wat wij al vermoedden, namelijk dat westerse poespas de schadelijkheid van het virus vergroot. Hier in China hebben wij het niet zo op homo’s noch op christenen, en daarom zijn we erin geslaagd het aantal coronaslachtoffers binnen te perken te houden. Ik heb zelfs verordoneerd dat er geen meer bij mogen komen en daar houdt het virus zich strikt aan, blijkt uit onze cijfers.’

‘Als dit virus inderdaad het resultaat is van een theologisch geschil, is dat des te meer reden om religie af te schaffen’, viel de atheïstische propagandist Richard Dawkins zijn mede-ongelovige bij. ‘Mijn pleidooi is altijd geweest dat via de scholen te doen. Wanneer kinderen erin geramd krijgen dat God niet bestaat, sterft het geloof vanzelf uit. Nu iedereen online les krijgt, zouden we patroonherkenning kunnen inzetten om iedere referentie aan God in het lesmateriaal weg te filteren. Zo kunnen we uitbraken als deze in de toekomst voorkomen.’

Net als ten tijde van de Nashvilleverklaring is de meerderheid van de kerkgangers geschokt. Volgens hen neemt Drollinger een loopje met de bijbel, die juist onconditionele naastenliefde zou voorstaan. Drollinger is het daarmee niet eens. ‘De haat die ik uitdraag is volkomen terecht’, aldus de predikant, die wekelijkse bijbelgroepjes runt in het Witte Huis. ‘Overigens niet alleen jegens homo’s, maar ook jegens katholieken, klimaatactivisten, Latino’s, zwarten en feministen. Wat mij betreft is het evangelie één groot rancuneus haatfeest. En Jezus is het met mij eens.’