Hoe ver komt de AfD?

COLUMN - In de meest actuele peiling voor de komende Bondsdagverkiezingen staat de AfD nu al op 21%. Dat betekent dat partijleider Alice Weidel niet meer genegeerd kan worden door de talkshows van ARD en ZDF. Zondagavond was ze te gast bij Caren Miosga. De voormalige journaalpresentator legde haar het vuur aan de schenen. Was für ein Deutschland wollen Sie, Frau Weidel? Ook de twee andere gasten deden alle moeite om aan te tonen dat de AfD niet deugde. Onder applaus van het publiek. Weidelkreeg geen applaus. Het zal haar niet deren. Ze is aan de winnende hand en dat is op zichzelf al een reden voor veel kiezers om straks op de AfD te stemmen, ondanks -of misschien juist vanwege- alle tegenprotesten die ook dit weekend weer duizenden de straat op bracht.

Hoe krijg je de leider van een extreemrechtse partij klein terwijl ze aan de winnende hand is? Caren Miosga confronteerde Weidel met vele gevoelige punten. De AfD leider bleef stoicijns. Ze omzeilde alle moeilijke vragen met lange verhalen waarin ze haar standpunten bleef herhalen. Herhaling is ook een onderdeel van effectieve propaganda. Miosga probeerde haar voortdurend met interrupties tot een antwoord te dwingen. Weidel: ‘Als u me nu even laat uitspraten, kom ik zo bij uw punt’. Vaak kwam het niet eens zover. Maar het beeld was duidelijk: de AfD mag niet uitpraten. Het is koren op de molen van haar aanhangers en het zou bij de twijfelaars zomaar doorslaggevend kunnen zijn voor een stem op de Alternativen. Houden ze daar ook rekening mee in de verkiezingscampagne? Of geloven ze nog steeds dat de potentiële AfD stemmer vooral met morele argumenten overgehaald kan worden om het toch maar niet te doen?

Met Weidel heeft de AfD een partijleider die een veel groter publiek aanspreekt dan de boze oude mannen in jagersuniform uit de beginjaren van de partij. Maar het grootste probleem voor de oppositie blijft toch de enorme verdeeldheid van de middenpartijen die geen aansprekend alternatief te bieden hebben. De campagne wordt gedomineerd door tegenstemmen. Tegen de AfD. Als die tegenstemmen komen van politici die het in jouw ogen verprutst hebben in de afgelopen jaren, dan is de keuze voor hun grote vijand snel gemaakt. Zeker voor degenen die zich herkennen in de nostalgische leuzen van extreemrechts zonder de moeite te nemen de gevolgen te overdenken van het naakte nationaal-neoliberale beleid dat de partij voorstaat. En voor degenen bij wie het racisme altijd al sluimerend aanwezig was terwijl ze dat niet konden uiten zonder op de vingers getikt te worden. Met de zegen van Trump en Musk kunnen ze nu uit de kast komen.

Het zou me niet verbazen als Weidel straks ver komt.