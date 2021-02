Het Whatsappverkeer(d) van het FvD

COLUMN - Het leek er even op dat de hobby van Baudet niet mee zou doen aan de komende verkiezingen. Nadat zijn partij leegliep en een deel van de weglopers zich verenigden in een nieuwe politieke partij, was de vraag of Forum voor Democratie dat wel zou overleven.

Aanleiding waren antisemitische berichten in WhatsAppgroepen van de FvD-jongerenafdeling. HP/De Tijd kreeg de apps toegestuurd en deed er verslag van – HP/De Tijd 28 april 2020.

Het Parool kwam later met nieuwe screenshots die lieten zien dat er onder Fvd-jongeren wel degelijk antisemitische, homofobische en nazistische sympathieën leefden – Het Parool 21 november 2020.

Dezelfde krant deed 9 december verslag van een etentje in Tiel, waar sommige Fvd-leden schrokken van Baudets grillige humeur en dat Baudet geen afstand wenste te nemen van complottheorieën rond de corona-pandemie – Het Parool 9 december 2020.

Die avond botste Baudet onder andere met Joost Eerdmans en Jan Cees Vogelaar. Beiden stonden op dat moment nummer 4 en 9 op de lijst van top-10 kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart.

Baudet zou een hekel hebben aan Eerdmans omdat die in mei als mediator betrokken was bij een onderzoek naar de antisemitische berichten in de jongerenafdeling.

Jan Cees Vogelaar, oprichter van het Landbouwcollectief en boerenactivist tegen de stikstofplannen, verruilde in 2019 het CDA voor het FvD. In Tiel stelde hij Baudet voor een keuze. Het Parool:

“Luister, vriend,” zegt een getergde Vogelaar. “Jij hebt mij hierbij gehaald onder het mom dat we een brede volkspartij zouden worden. Ik ben niet gediend van rare praatjes en vreemdelingenhaat. Dus zeg het maar: gaan we nou door met elkaar of niet?”

De afloop van al dat gedoe is inmiddels bekend: het FvD liep leeg, velen schaarden zich achter Annabel Nanninga en Joost Eerdmans die JA21 oprichtten. Joost Eerdmans is de lijstrekeer, Jan Cees Vogelaar staat op de zevende plaats. Nanninga is lijstduwer.

Baudet is op campagne met zijn FvD en is niet te beroerd daarbij de coronaregels aan zijn stampende laarzen te lappen. Als hij daar op wordt aangesproken legt hij zich er als een mokkend kind bij neer.

Alsof nu iedereen niet genoeg gewaarschuwd is voor de onvoorspelbare grilligheid van deze megalomane intrigant, komt EW (Elseviers Weekblad) met bewijzen dat niet alleen sommige FvD-jongeren zich racistisch en homofoob uitten, maar dat ook Baudet zelf zich daar schuldig aan maakt. Het weekblad laat de nodige kwalijke appjes zien uit twee app-groepen waarin Baudet en kaderleden van het FvD hun racisme en homofobie niet onder stoelen of banken steken.

En Baudet maar blijven ontkennen en wijzen naar Joost Eerdmans en Annabel Nanninga, die volgens hem de “altijd maar terugkerende riedel van fascist, racist, nazi enzovoorts” gebruiken “om ons zwart te maken.”

Hoe opportuun het artikel van EW voor JA21 ook moge zijn, de bewijzen van Baudets donkere kanten liggen nu wel dik genoeg op tafel. Dat Baudet een meester in ontkennen is wisten wij al langer. Maar dit ontkennen is dus zichzelf ontkennen. Wie zou er nog willen stemmen op een man met een fikse identiteitscrisis?