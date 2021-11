Gun Rutte wat rust

Aan het demissionaire kabinet zitten we nog wel even vast. Hoe het er precies voorstaat met de kabinetsformatie weten we niet. In een extreem karig briefje aan de voorzitter van de Tweede Kamer deelden de informateurs mee dat ze na volgende week de Kamer opnieuw zullen informeren.

Het kattebelletje was van 25 november. Na volgende week is dus op of na 6 december. Dat het allemaal niet zo vlot gaat verklaren de heren in hun laatste zin:

De verdere voortgang blijft mede in het teken staan van verplichtingen die voor de betrokkenen bij de formatie verbonden zijn aan het lidmaatschap van de Kamer en/of het kabinet, waaronder de behandeling van de begroting en de verantwoordelijkheid voor bestrijding van de corona-pandemie.

Logisch? Logisch! Een mens kan geen twintig ballen in de lucht houden. En de hoofdonderhandelaar voor de VVD houdt er al zo veel in de lucht. Als minister-president heeft hij zijn handen vol aan de reguliere taken. Daarbovenop is hij crisismanager geworden, waarbij de coronacrisis misschien wel de meest tijd en energie vraagt.

Zijn agenda is niet elke week bomvol, maar een schema als onderstaande maakt duidelijk dat hij niet elke dag met de formatie bezig kan zijn.

Uit Ruttes agenda

14 oktober Kamerdebat over de begroting ministerie van Algemene Zaken

29 oktober ontvangst minister-president Trudeau van Canada

30 en 31 oktober naar de G20 top in Rome

1 november naar de Klimaatconferentie in Glasgow

2 november persconferentie i.v.m. coronavirus

9 en 10 november bezoek aan Griekenland, Albanië en Noord-Macedonië

12 november persconferentie i.v.m. coronavirus

16 november Kamer debat over ontwikkelingen rond coronavirus

22 november persmoment i.v.m. coronavirus

26 november persconferentie i.v.m. coronavirus

Tja, en dan tussendoor aanschuiven aan de onderhandelingstafel op landgoed De Zwaluwenberg (27, 28 oktober en 18, 19 november). Zoveel ballen in de lucht… Dat-ie nog op zijn benen kan staan!

Rustig aan, dan breekt het lijntje niet

Het wordt tijd Rutte wat rust te gunnen. Zijn stem klonk gisterenavond toch wel wat vermoeid. Er zijn twee opties. 1. Hij laat de formatiebesprekingen aan een ander over en bemoeit zich er niet meer mee. Of 2, hij benoemt voor de coronacrisis een andere crisismanager. Liefst iemand van buiten het kabinet.

Een derde optie, zijn ontslag indienen, durven we hier niet voor te stellen. Zijn ambities zijn immers genoeg bekend en ermee stoppen zit daar niet bij.

Maar Rutte heeft het zo ontzettend druk, dat het goed voorstelbaar is dat er geen ruimte tussen zijn oren is om over ‘iets rustiger aandoen’ na te denken. Laten we hem daarom een handje op weg helpen.

Dringend advies

Geef in reacties hieronder aan welke optie u hem gunt. En verspreid de boodschap op uw sociale media. Laten vooral de 1.988.651 mensen die op Rutte stemden, hem van een van deze twee dringende adviezen voorhouden. Dringende adviezen zijn er om op te volgen, nietwaar?

Advies 1: Lieve Mark, laat de formatiebesprekingen aan een ander over.

Advies 2: Beste Mark, benoem voor de coronacrisis een andere crisismanager.

Adviseert u maar…