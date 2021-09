Rutte record: meest opgestapte kabinetsleden

COLUMN - Mona Keijzer werd met spoed het kabinet uitgetrapt. Mark Rutte beroerde zichzelf en jubelde: “Yes, yes, yesss!!”. Hij was er klaar mee want hij had zojuist alweer een record gebroken.

Nog maar kort geleden evenaarde Rutte het Lubbers-record van de meeste opgestapte bewindslieden (Volkskrant 17 september). Toen Kaag en Bijleveld opstapten kon Rutte III, net als Lubbers III, tien opgestapte bewindslieden noteren.

Maar we constateerden in juni ook dat Ruttpsje-nooit-genoeg niet tevreden is met zijn huidige records. Dus toen Mona Keijzer de stok aanbood waarmee ze zich als een hond kon laten slaan, aarzelde Rutte geen moment. Nu is hij nummer één als premier met de meeste opgestapte bewindslieden.

Nog een succesje: De allerwolligste Troonrede tot nu toe stond op naam van kabinet-Van Agt II. De kabinetten van Rutte lieten de laatste jaren al een stijgende wolligheidtrend zien, nu scoorde demissionair Rutte III met 82,4 procent de wolligste Troonrede ooit.

Ondertussen werkt Rutte ijverig aan de volgende drie records: dat van langstzittende demissionaire MP, premier met de langste kabinetsformatie en vervolgens de langstzittende minister-president. Per vandaag steeg hij in de eerste categorie van de derde naar de tweede plaats (zie de vorige stand onderaan dit artikel). Nog een dag of zestien en het record van langstzittende demissionaire MP is een feit.

Het record van MP met langstdurende formatie heeft hij al binnen (de formatie tot Rutte III) en voor de formatie tot een kabinet Rutte IV is hij al tot de top-drie doorgedrongen.

Als de formatie nog twee weken duurt zal hij tot de tweede plaats zijn gestegen. Als de formatie nog een volle maand voortsukkelt (niet geheel ondenkbaar) komt een potentiële Rutte IV op gelijke hoogte met Rutte III.

De derde kans, het record van langstzittende premier, zal meer tijd vergen. Pas ergens eind 2022 streeft Rutte IV Lubbers voorbij.

Het mag zeer waarschijnlijk worden geacht dat Rutte inmiddels ook tot de MP met meeste excuses kan worden gekroond. Stond de teller in juli nog op veertien excuses (van Rutte I tot en met III), sinds 16 september voegde hij daar het ‘Afghanistan-excuus’ aan toe.

Vijftien excuses in elf jaar premierschap. Wie de minister-president met meer excuses weet aan te wijzen mag dat hier melden.

Behalve de drie reeds gevestigde records (meest opgestapte bewindslieden, meeste excuses, wolligste Troonrede) zal hij, als Rutte ooit met politiek pensioen gaat, de analen in gaan als premier met de meest records (met dat van langstzittende demissionaire MP, langste kabinetsformatie en langstzittende premier in totaal zes stuks).

De tweede lezersvraag: kent u en minister-president met meer records?