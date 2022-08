Gevaarlijke misinformatie

Stel, u wilt koste wat het kost bewijzen dat Corona vaccins meer problemen opleveren dan ze oplossen, wat zou u dan doen? Nou, een onnavolgbaar manipulerend artikel op de site van Maurice de Hond publiceren natuurlijk. Vol met aannames en ongefundeerde gevolgtrekkingen. Met als conclusie: “Kans op overlijden aan vaccinatie is 6-42X zo groot als overlijden aan Covid19“.

Nou staat de site van Maurice vol met artikelen die erg kort door de bocht zijn en mensen op het verkeerde been zetten. Maar in dit geval kunnen de gevolgen dodelijk zijn. Als mensen besluiten na lezen conclusie of artikel zelf (waarom zouden ze dat doen, staat toch bij Maurice en die is een “autoriteit”) geen vaccin of booster meer te nemen, zijn ze veel kwetsbaarder en zeker op hogere leeftijd is dan de kans op overlijden bij (her) infectie groter.

Dus dit kan niet onweersproken blijven.

Nu zitten er heel veel problemen aan het artikel. Maar die allemaal afgaan zou deze repliek onleesbaar maken. Dus ik concentreer me op het grootste probleem. De directe relatie die gelegd wordt tussen de huidige oversterfte en vaccins.

De belangrijkste passage:

We hebben de oversterfte berekend over de periode van mei 2021 tot juli 2022. Als we veronderstellen dat oversterfte het gevolg is van vaccinatie, dan moeten we daar beginnen met tellen. Maar het is een aanname dat een nieuwe ronde van vaccinatie in verhouding dezelfde oversterfte zal veroorzaken.

Ja, er staat “veronderstellen”. Maar het wordt vervolgens verder als een gegeven behandeld en een argeloze lezer zal dit niet zien als een voorbehoud.

En voor het “veronderstellen” wordt verder niets anders aangevoerd dan dat de oversterfte plaats vindt na het vaccineren. Dat heet een correlatie. Geen bewijs komt voorbij. Wel een paar associaties (in Duitsland verscheen een artikel…. lijkt veel op….).

En dan vervolgens, want dat komt later handig uit, alleen de door RIVM gemelde sterfte nemen in het laatste half jaar, terwijl allang duidelijk is dat dit onderrapportage is (geen meldingplicht, weet u nog).

En dan nog een keer de associatie neerleggen gekoppeld aan speculatie:

Wat inmiddels zichtbaar wordt, maar waar we nog geen rekening mee houden, is een mogelijke verdubbeling van deze oversterfte die we sinds vier weken lijken te zien. Of dat het gevolg is van de tweede boosterronde in april (in week 14 50% vaccinatiegraad voor de ouderen) is uiteraard nog onduidelijk.

Om uiteindelijk met wat rekenkundige trucs tot de conclusie te komen dat vaccins vele malen dodelijker zijn dan het virus zelf.

We zien hier dat afhankelijk van de leeftijdsgroep, vaccinatie de kans te overlijden tussen de 6 en 42 keer heeft vergroot.

Nog los van dat er steeds sprake is van alleen correlatie (ook het feit dat de gemiddelde temperatuur in NL in die periode 0,2 graden hoger was kan als oorzaak opgevoerd worden), ontbreekt het ook aan gegevens over de vaccinatiestatus van de overledenen. Wie weet is slechts 40% van de onverklaarbaar overleden mensen gevaccineerd (versus 85% vd bevolking).

Conclusies

Op basis van een veronderstelde VE van 100% en een risico op overlijden op basis van de CBS-oversterftecijfers over het afgelopen jaar, moet worden geconcludeerd dat in algemene zin vaccinatie alleen maar risico verhogend werkt.

Nee! Die conclusie kan en mag je niet trekken. En als je dat toch doet, doe je aan bewuste misleiding. Gevaarlijke misleiding.

En dan dit zo hard op social media smijten, maakt het alleen maar erger:

Cijfers over #VaccinatieDoden nu bekend. Kans op overlijden aan #vaccinatie is 6-42X zo groot als overlijden aan #COVID19 zo is af te leiden aan de CBS cijfers. Dus stop #herhaalprik NU.https://t.co/nltjTa4Lk8 — Herman Steigstra (@SteigstraHerman) August 1, 2022

De auteur van het artikel wil het niet terugtrekken, ook niet na aandringen. En Maurice geeft nog geen gehoor.

Ik maak me woest hierom, ik vind het grenzen aan misdadig. Hopelijk kunnen andere mensen helpen het de auteur aan zijn verstand te brengen dat dit echt niet kan en dat hij alsnog zijn artikel en tweet moet terugtrekken (of drastisch aanpassen).