Coronaverwarring zaaien

DATA - Op het eerste gezicht een interessant onderzoek in de VS van Gallup. Hoezeer wijkt de beleving van de ernst van het Coronavirus af van de werkelijkheid. Dat deden ze door de volgende twee vragen te stellen:

– As far as you know, what percentage of unvaccinated people have been hospitalized due to the coronavirus?

– As far as you know, what percentage of fully vaccinated people have been hospitalized due to the coronavirus?

Voordat ik verder ga, lees de vragen zelf eerst eens heel goed en leg dan even vast hoe u zelf de vraag interpreteert. Kom ik zo op terug.

Maar goed, dit interessante onderzoek werd opgepikt door ons aller Maurice (peillozer des vaderlands) en nog eens dunnetjes overgedaan in ons land. Wereldkundig gemaakt via Twitter:

In de VS denkt 33% dat als ongevaccineerden Covid19 krijgen, 50% in het ziekenhuis belandt (werkelijkheid is daar 0,9%).

In de VS denkt 33% dat als ongevaccineerden Covid19 krijgen, 50% in het ziekenhuis belandt (werkelijkheid is daar 0,9%).

Maar ook in Nederland is er een heel groot verschil tussen perceptie en werkelijkheid met interessante verschillen naar pol.partij.





En daar begon voor mij de verwarring. Zegt hij nu echt dat in de VS 0,9% van de ongevaccineerden die het virus oplopen in het ziekenhuis komen? Maar de cijfers zeggen iets anders. Gallup meldt 2,6 miljoen ziekenhuisopnames tot begin augustus, en op dat moment zijn er ongeveer 42 miljoen besmettingen geweest (gevaccineerd en ongevaccineerd). Dat is 6%. En dus waarschijnlijk nog hoger voor de ongevaccineerden.

Maar blijkt dus dat Maurice het Gallup onderzoek verkeerd gelezen heeft. Want in de appendix van dat onderzoek staat namelijk dat het gaat om het aandeel van alle (on)gevaccineerde Amerikanen, ongeacht of ze wel of niet Corona hadden.

Maurice er op gewezen:

Zoals je het hier opschrijft is het niet correct. Die 0,9% was het aandeel van ALLE ongevaccineerde Amerikanen die tot nu toe in het ziekenhuis beland is met #covid19. Dat is wat anders dan de kans op ziekenhuis als je al Corona hebt (ongeveer 6% voor ongevaccineerden). — ­Łôótephan Okhuijsen (@steeph) October 3, 2021

Maurice draait er omheen:

Lees gewoon het onderzoek van Gallup waar ik naar verwijs en daar staat die 0,9%. Het betreft echt degenen waarvan Corona was vastgesteld. — Maurice de Hond (@mauricedehond) October 3, 2021

Maurice nog een keer uitgelegd:

Gallup appendix (plaatje) rekent met gehele bevolking (330 miljoen totaal).

Lees het nogmaals please. pic.twitter.com/7UghROWK3f — ­Łôótephan Okhuijsen (@steeph) October 3, 2021

Maurice reageert niet meer.

Tja. Dat is toch pijnlijk voor iemand die een onderzoek doet over hoe verkeerd de indruk van Jan Publiek is over de lopende pandemie en datzelfde publiek vervolgens voedt met foute informatie. En daar vervolgens ook niet voor uit durft te komen. In zijn eigen onderzoek gebruikt hij vervolgens de “foute” 1% ook nog eens in de vraagstellingen (die sowieso absurd sturend zijn door keihard percentages te suggereren als 30%).

Maar daar stopt dit verhaal niet mee. Want als een opiniepeiler als Maurice het al niet ziet, hoe komt dan de vraag over op de mensen die hem voorgeschoteld krijgen?

En een snelle peiling onder wat bekenden leverde op dat ze de oorspronkelijke vraag (in het Engels) in 80% van de gevallen lazen als “Van alle besmette mensen, welk deel belande in het ziekenhuis?”. Net als Maurice, die dat zo als uitgangspunt voor zijn onderzoekje nam.

En dat was dus niet de vraag. Ook niet van Gallup. Maar ik denk dat mensen wel op die wijze geantwoord hebben en dus veel hoger uitkomen dan verwacht.

Dus eigenlijk een waardeloos onderzoek (van Gallup).

Maurice heeft wel de vraag geformuleerd in de trant van “welk deel van de besmetten…”, wat dus NIET identiek is als de Amerikaanse vraag. En dan klopt het dus weer niet als hij de scores van die Nederlandse beantwoording met die van de Amerikaanse naast elkaar in een grafiek. Dan ben je dus rotte appels en bedorven peren aan het vergelijken. Ook omdat het opnamepercentage voor Nederland niet gelijk is aan dat van de VS (en al helemaal niet 1%).



Maar er is nog een problematisch aspect. Want de oorspronkelijk bedoelde vraag van Gallup is nogal tijdsafhankelijk. Ja, je kan nu zeggen welk deel van de mensen in de afgelopen periode door Corona in het ziekenhuis is gekomen. Maar dat suggereert dat er een soort gelijkmatige kans is (precies 1 op de 100 mensen komt in het ziekenhuis, altijd). Maar dat is helemaal niet zo. Dat is namelijk sterk afhankelijk van de varianten die de ronde doen en het seizoen onder andere. Kijk bijvoorbeeld naar het verloop voor Nederland (van de besmette mensen dan):



Samenvattend: iemand doet een verwarrend onderzoek over verwarring en daar doe je dan vervolgens nog wat extra verwarring bovenop door misinformatie te verspreiden en andere verwarrende vragen te gebruiken, maar bent daar niet op aanspreekbaar (want owee, verdienmodel).

En als er al iets aangetoond werd in het oorspronkelijke onderzoek is dat het beroerd gesteld is met het goed uitleggen van de werkelijke impact van de huidige Corona epidemie, in de VS en ook hier. Reden te meer dus om extra zorgvuldig te zijn. Helaas.

Wat zijn dan voor Nederland wel de huidige cijfers. Tot vandaag zijn er 75.000 mensen opgenomen in het ziekenhuis (en direct op IC) als met/door Corona. Dat is op dit moment 0,44% van de gehele bevolking (we doen het relatief beter dan de VS). Bekeken als aandeel van het aantal positieve tests in NL is het 3,7%. Maar weet wel dat dit dus niet hetzelfde is als het aantal besmette mensen. Sommige mensen hebben zich niet laten testen.

Uitsplitsing tussen gevaccineerd en ongevaccineerd heb ik niet omdat data daarover in NL nog niet voldoende beschikbaar is.

PS: Maurice verdient geld met te roepen dat hij de juiste data geeft en vervolgens om een donatie vraagt, zie onderaan zijn artikel:

“Help ons om de juiste data te blijven brengen en te zorgen dat men zelf goed kan inschatten wat bij een individuele situatie de risicoÔÇÖs zijn en de beste aanpak. Klik hier voor een (kleine) donatie. ”

Pijnlijk. Mocht u per ongeluk bij hem gedoneerd hebben en nu spijt hebben, staan wij open voor een redelijke aflaat ;-)