Geen woning voor autobezitters

Woningen aan de Wylerfeldstrasse in het Zwitserse Bern worden alleen verhuurd aan mensen zonder auto. Niet zozeer om het autobezit te ontmoedigen, maar om economische redenen. Verhuurders die op eigen terrein geen ruimte aan alle auto’s van de bewoners kunnen bieden moeten betalen voor het gebruik van parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Dat kan flink in de papieren lopen. Aangezien een ondergrondse garage ook onvoldoende zou opbrengen heeft de eigenaar van dit complex met nieuwe woningen er voor gekozen alleen huurders zonder auto te accepteren. Met als gevolg ophef onder automobiele woningzoekenden: ‘de socialisten in de Gemeenteraad willen de arbeiders de stad uitjagen.’ Maar de Gemeente blijkt hier slechts zijdelings betrokken. Bouwondernemer Franziska Iseli benadert de omstreden ‘discriminatie’ liever positief: ‘Waar kun je anders nog autovrij wonen?’

Autoloze of auto-arme wooncomplexen zijn niet helemaal nieuw in Zwitserland. In 2010 werd het eerste gebouwd in Bümpliz, een buitenwijk van Bern. Sindsdien heeft de Gemeente meer vergunningen verstrekt voor de bouw van auto-arme complexen onder de voorwaarde dat de bouwer een mobiliteitsplan opstelde. De Gemeente Bern bezit volgens Dagmar Boss, afdelingshoofd Vastgoed, circa 2350 woningen. Die beschikken in totaal over zo’n 450 parkeerplaatsen. Dat is dus slechts 0,2 parkeerplaats voor één woning. Boss ziet geen probleem in het geval van de Wylerfeldstrasse. ‘Scholen, winkels en recreatievoorzieningen bevinden zich op loopafstand.’ Er is openbaar vervoer en er zijn huurauto’s en huurfietsen in de buurt. Maar tegenstanders vinden dat gezinnen met kleine kinderen de dupe worden van dit beleid.

Groene Golf

De kwestie zal wellicht aan de orde komen in de campagne voor de kantonale verkiezingen van eind volgende maand. De Berner Zeitung schrijft dat aan de ‘groene golf’, die Zwitserland bij recente kantonale verkiezingen en de landelijke verkiezingen overspoelde, mogelijk een einde komt. Het klimaat verliest de prioriteit aan de pensioenen en de kosten voor de zorg. Een opiniepeiling laat overigens naast winst voor de conservatieve SVP óók vooruitgang zien voor de Groen-Liberale partij (GLP), ten koste van de meer linkse Grünen (GPS). Zwitserland kent in alle taalgebieden sinds enige tijd twee groene partijen. De GLP verenigt mensen die een liberaal economisch en sociaal beleid willen combineren met een duurzaam milieubeleid. Samen komen de twee groene partijen nu op bijna 22%, dat is minder dan de grootste partij, de SVP, maar meer dan de voorspellingen voor andere grote partijen zoals de socialisten en de liberalen.

Dierproeven

Dierenvrienden onder de Groenen kijken nu uit naar een volksreferendum volgende week zondag over een verbod op dierproeven. De Zwitsers wordt gevraagd in te stemmen met een absoluut ‘Tier- und Menschenversuchsverbot‘, waarmee de initiatiefnemers de gelijkberechtiging van mens en dier dichterbij willen brengen. Als mensen niet zonder hun toestemming voor experimenten mogen worden ingezet dan mogen dieren daarvoor ook niet gebruikt worden, zeggen de initiatiefnemers. De Nederlandse schrijfster en filosoof Eva Meijer heeft een aanbeveling geschreven: ‘Nieuwe studies in ethologie en biologie tonen aan dat niet-menselijke dieren complexe innerlijke levens, culturen, vriendschappen en zelfs talen hebben. Het zijn individuen met hun eigen kijk op het leven, en hun leven is het belangrijkst voor hen. Het gebruik van dieren voor experimenten is daarom moreel verkeerd. Het is ook niet meer nodig, omdat er alternatieven zijn waarvan de resultaten betrouwbaarder zijn.’

In het parlement is door de Groenen en de socialisten nog geprobeerd steun te krijgen voor een minder verstrekkend voorstel, maar daarvoor was geen meerderheid. Zowel de regering als het parlemet komen nu met een negatief advies voor dit referendum. Een absoluut verbod zou ten koste gaan van de ontwikkeling van medicijnen in het land met een aantal zeer grote farmaceutische bedrijven als Roche en Novartis. Elke grote stad heeft hier zijn eigen onderzoekspool. De laatste opiniepeiling laat dan ook zien dat bijna 60% van de kiezers deze aanslag op de Zwitserse export gaat afwijzen.

In Basel, de hoofdstad van de farmaceutiusche industrie, kunnen de inwoners tegelijk met het volksreferendum over dierproeven ook nog hun steun geven aan het ‘Basisrechten Primaten Initiatief‘. Het idee daarachter is gelijkberechtiging van apen en mensen. Het is een serieus voorstel dat volgens de Neue Zürcher Zeitung te denken geeft.