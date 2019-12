Geen bal op tv | Mensen met M.

COLUMN - In een sfeervol ingericht landhuis ontving Margriet van der Linden haar gasten Thierry Baudet en Angela de Jong. Gezellig! Ooit had ik Margriet van der Linden hoog zitten, maar dat is eigenlijk alweer behoorlijk lang geleden.

Denkt u dat er ook maar één kritische vraag is gesteld in Mensen met M? Ik heb ‘m niet kunnen ontdekken. ‘Ben je een buitenmens?’ Dat soort vragen kreeg Thierry voor z’n kiezen. Precies die vraag vond Thierry overigens al te ver gaan. ‘Je probeert me van een label te voorzien’, zei hij. Vond ie niet fijn. Hij was een individu. Wist hij sinds de scheiding van zijn ouders. Misschien kon daar eens een sociologische studie naar gedaan worden: of kinderen van gescheiden ouders zich meer bewust waren van hun individualiteit. ‘Heb je daarom zo’n wantrouwen voor het begrip thuis’, probeerde Margriet. Ik vermoed dat deze vraag knipoogde naar de door Baudet graag gebruikte term oikofobie, de door zijn mentor Roger Scruton gemunte tegenhanger van xenofobie. Oikos betekent ‘huis’ in het Grieks. Thierry zei dat hij wist dat je thuis zomaar kon verdwijnen. Het voorzetje werd vakkundig ingekopt.

Toen het over de (gescheiden) ouders van Thierry ging en hoe zij reageerden op zijn stap richting de politiek, terwijl hij daar naar eigen zegge helemaal niet thuishoort, vertelde de belangrijkste intellectueel van ons land dat zijn moeder haar abonnement op de NRC had opgezegd omdat ze de vele leugens die over haar zoon werden verteld niet meer aankon. Dan zou je zeggen: vraag even welke leugens een gerespecteerd journalistiek orgaan als het NRC zoal verspreidde. Maar neen, Margriet deed geen enkele moeite haar collega’s te verdedigen. De boodschap: NRC = Lügenpresse was overduidelijk.

Aan het begin van de uitzending, toen ze het landhuis betraden, beweerde Thierry dat je in de bosrijke omgeving waarin ze zich bevonden, tenminste nog gezonde stikstof kon inademen. ‘O’, zei Margriet, ‘gaan we zo beginnen.’ Maar ook hier: een beetje doorvragen of er iets tegenover zetten, was kennelijk niet onderdeel van het format. In plaats daarvan gingen ze een potje poolen. Deed Thierry vroeger vaak. Thierry stootte twee keer de witte bal erin. ‘Zul je altijd zien’, zei hij. ‘De boreale bal’, grapte Margriet.

Andersom was Thierry dan weer wel kritisch. Bijvoorbeeld toen het over de verloving van Thierry en zijn 24-jarige vriendin ging. ‘Zei ze ja?’, vroeg Margriet. ‘Tot mijn verbijstering wel’, zei Thierry. Waarna Margriet vroeg waarom hem dat verbijsterde. Met die vraag haalde ze volgens Thierry alle magie uit het gesprek. In zijn antwoord, zo legde hij uit, zat alles. Het was eerlijk, het was ontroerend, het had een knipoog, er zat zelfspot in. Margriet voelde niet aan dat dit antwoord al alles had gezegd. Ze wilde het weer kapot expliciteren. Thierry zelf, zo meende hij, zou dat veel beter kunnen. Hij zou een fantastisch interviewer zijn. ‘Dat impliceert dat je geïnteresseerd bent in anderen’, zei Margriet. Dat kon Thierry beamen. Hij voelde mensen heel goed aan. Daarom kon hij ook zo goed een menigte toespreken. ‘Hoe doe je dat dan?’, vroeg Margriet. Dat vond Thierry dan weer wél een goede vraag. Helaas heb ik het antwoord niet kunnen noteren, aangezien ik keihard met mijn hoofd op de salontafel aan het bonken was.

Waarom nu dacht Margriet van der Linden dat het een goed idee was om Thierry Baudet in een warm kerstbad onder te dompelen? Wat wilde ze? Laten zien dat de NPO helemaal niet partijdig is? Of wilde ze laten zien dat Thierry Baudet een gigantische narcist is? Maar dat wisten we al. Hoewel het je elke keer wel weer verbaast.

De dag na Thierry en Angela, ontving Margriet ene Laura H., beter bekend als ‘het kalifaatmeisje’. Zelf was ik bezig aan een bijzonder spannend potje Ticket to Ride. Maar aan Twitter te zien was het nu aan het rechterdeel der natie om zich op te winden over het soort volk dat in Mensen met M. een podium kreeg. Misschien is dat wel het idee achter Mensen met M.: gans Twitter op stang jagen. De ene dag de ene kant, de andere dag de andere kant.

Ondertussen kon Thierry zeggen wat hij te zeggen had, zonder kanttekeningen. Of het nu ging over de geur van stikstof in de ochtend, de leugenachtige NRC of over de ondergang van het Avondland: Angela nam nog een kransje, Margriet gooide een blok hout op het vuur en Thierry kreeg alle ruimte. Het bleef nog lang gezellig.