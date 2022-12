Een zaak met enkel verliezers

OPINIE - Jelle Brandt Corstius wordt vervolgd wegens smaad. Het OM eist een voorwaardelijke taakstraf van zestig uur. Een grof schandaal, vinden critici. Het OM maakt verkrachtingsslachtoffers zo monddood. Toch is die vervolging terecht. Je kunt niet zonder steekhoudend verhaal mensen hun reputatie onderuit halen, ook al ben je nog zo oprecht.

Hoe zat het ook alweer? In 2017 beschuldigde Brandt Corstius een oud-collega van verkrachting. De populaire Ruslandcorrespondent en programmamaker zou zo’n vijftien jaar eerder als stagiair zijn gedrogeerd en misbruikt. Aanvankelijk liet Brandt Corstius na de vermeende dader te noemen, maar in het kleine wereldje dat Hilversum heet, werd deze alsnog gauw gevonden. Ook omdat Brandt Corstius nieuwsgierige journalisten genoeg hints gaf om uit te vogelen wie het betrof.

Fall-out

Deze Gijs van Dam liet dat niet op zich zitten en deed meermaals aangifte van smaad en laster. Ook publiekelijk ontkende hij. Er was, aldus Van Dam, helemaal geen sprake geweest van dwang of drogering. Ze hadden, Jelle en hij, na een opname in het Kurhaus van het praatprogramma Barend & Van Dorp samen aan de bar gedronken. Er ontstond een flirterige sfeer, en die eindigde in bed op Van Dams hotelkamer in het Kurhaus. Seks in een dronken bui. Van Dam was zich geen kwaad bewust.

Ondertussen was zijn reputatie naar de gallemiezen. Twitteraars wijzen erop dat Van Dam sinds begin 2019 ‘gewoon’ weer aan de slag kon in het tv-wereldje, als hoofdredacteur van de programma’s 6 Inside en Shownieuws. Maar voor dat eerherstel heeft Van Dam wel moeten knokken. In de maanden na de beschuldiging was Van Dam een paria. Iedereen ging er vanuit dat de beschuldiging van Brandt Corstius hout sneed. Van Dams goedlopende mediabedrijf ging ten onder, hij kreeg paniekaanvallen, woonde maandenlang werkloos bij zijn moeder thuis. Hij overwoog zelfmoord.

De een zegt.., de ander van niet

Vooropgesteld: niemand weet precies wat er zich precies heeft voorgevallen in de bar en de hotelkamer van het Kurhaus. Volgens Brandt Corstius verkeerde hij in een soort roes, en moet hij wel zijn gedrogeerd omdat hij dingen deed waar hij zich anders nooit zo comfortabel bij zou hebben gevoeld. Maar is dat afdoende aanwijzing voor drogering, om iemand publiekelijk te beschuldigen?

Ligt het niet minstens zo voor de hand dat Brandt Corstius het achteraf een onsmakelijk idee vindt dat hij homo-dingen zou doen, en dat hij zijn dronken roes daarom als ‘drogering’ interpreteert? ‘Ik kan me niet voorstellen dat ik dit uit eigen beweging zou doen – jakkie, bah: ik ben toch geen homo? – en verkeerde ik niet in een roes? Verdorie, zie je wel, ik moet dus zijn gedrogeerd!’

Als je eenmaal op dat pad bevindt, kun je daar vast jaren mee worstelen, in de vaste overtuiging dat dit je daadwerkelijk is overkomen. Maar of dat ook echt zo is, dat is nog maar de vraag.

Dronken black-out

Dat soort dingen komt vaker voor. In 2017 werd een student van de Universiteit van Southern California vervolgd wegens verkrachting en vervolgens van school gestuurd na een seksueel avontuurtje met een andere studente. Uit TV-beelden bleek echter klip-en-klaar dat de jonge vrouw in kwestie in de bar bovenop Armaan Premjee klom, de student naar buiten leidde en vervolgens tegenover een vriendin gesticuleerde dat ze van plan was met hem te neuken. Het kan natuurlijk best dat zo’n meid de volgende dag wakker wordt met een gat in haar geheugen; drank valt nou eenmaal bij de een anders dan bij de ander.

Premjee mag nog van geluk spreken dat er camerabeelden waren die zijn verhaal bevestigden. Neemt niet weg dat zijn ouders vermoedelijk voor tienduizenden dollars kwijt zijn aan advocaatkosten, hij enkele jaren heeft moeten procederen om zijn studie af te kunnen maken, en zo’n ervaring je niet in de koude kleren gaat zitten.

Bescherming tegen valse aantijgingen

De #MeToo-beweging was een noodzakelijke correctie op een cultuur waarbij coryfeeën en machtige zakenlieden en politici jaren- en soms decennialang wegkwamen en -komen met verkrachtingen en seksueel misbruik.

Maar er zit ook een andere kant aan dat verhaal. Je leven kan kennelijk zomaar geruïneerd worden op basis van iemands interpretaties (gekleurd door negatieve waardering achteraf) van een seksuele ontmoeting. Ook als daarbij van dwang noch drogering sprake is geweest. Wat dat aangaat is het maar goed dat de wet bescherming biedt tegen allerlei dubieuze aantijgingen. Ook al is het slachtoffer nog zo oprecht.