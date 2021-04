Een Nieuwe Democratische Partij

ANALYSE - Joe Biden, de populaire progressieve politicus. Het is niet bepaald een zinsnede die je pakweg een jaar terug had verwacht. Biden won als gematigde “compromiskandidaat” de Democratische voorverkiezingen. Hij mocht dan niet de meest inspirerende beleidsplannen hebben, maar hij zou tenminste wel Trump verslaan.

Maar presidentskandidaat Biden is niet dezelfde als president Biden. Hoewel de 78-jarige Democratische politicus als gematigde staatsman campagne voerde, is zijn presidentschap tot dusver verbazingwekkend progressief.

Underpromise

Reeds tijdens de campagne viel op dat de presidentskandidaat weliswaar niet alle progressieve paradepaardjes overnam (Medicare for all, uitbreiding Hooggerechtshof), maar wel voor zijn doen een grote stap naar links maakte.

Zo bepleitte Biden een significante uitbreiding van de Affordable Care Act (Obamacare), het afschaffen van collegegeld voor het overgrote deel van de Amerikanen en een grondige hervorming van het Amerikaanse faillissement-stelsel.

Desalniettemin stond de presidentskandidaat bekend als een gematigde “traditionele” Democraat, een label waar hij maar al te graag in mee ging. Ook heerste bij progressieve Democraten eerst nog scepsis. Zij vreesden dat Biden een hoop water bij de wijn zou doen in een tevergeefse handreiking naar de Republikeinen

Overdeliver

Die angst blijkt, voor nu, ongegrond. Binnen twee maanden na zijn aantreden, drukte President Biden tot verbazing van de GOP zijn COVID-steunpakket door het Congres met de kleine Democratische meerderheden in het Huis en de Senaat.[1]

Dat Biden de gematigde tak van zijn partij hierin heeft meegekregen is op zich al een ongekende prestatie. Met een prijskaartje van bijna twee triljard dollar behoort het steunpakket tot de duurste wetten in Amerikaanse geschiedenis. Ter vergelijking, het Obama-steunpakket uit 2009 kostte een “schamele” 800 miljard.

Progressieve Amerikanen zijn, vanzelfsprekend, in hun nopjes. Hoewel een verhoging van het minimumloon door technische obstakels vroeg in het proces sneuvelde, bleef het gros van de wet intact. Het verwachte resultaat: een afname van het armoedecijfer in de VS van ruim dertig procent.

Ambitie

Het is nog lang niet afgelopen met de ambities van Biden. Zo onthulde de President vorige maand een ambitieus infrastructuurvoorstel met een prijskaartje van 2,3 triljard dollar, nog duurder dan het COVID-steunpakket.

Naast een inhaalslag met “traditionele” infrastructuur, zoals bruggen, wegen en openbaar vervoer, beoogt Biden een enorme investering op gebied van huisvesting, duurzame energie, elektrische voertuigen, schoolgebouwen, internet, kinderopvang en thuiszorg.[2]

Als het aan de conservatievere Democraten had gelegen, was er meer focus geweest op de “traditionele” infrastructuur. Biden richt zijn plan juist op armoedebestrijding en klimaat, thema’s die veel leven onder de progressieve tak.

Ook dit keer zal er waarschijnlijk maar weinig water bij de wijn worden gedaan. Zolang Biden’s voorstel veel steun geniet bij de bevolking, is er weinig reden om deze uit te kleden. De conservatievere Democraten kunnen, net als bij het COVID-steunpakket, tevreden worden gesteld met kleine aanpassingen.

Ten slotte zal Biden, naar verwachting, volgende week opnieuw een duur progressief plan aankondigen. Dit keer zou het gaan om een voorstel van anderhalf triljard dollar voor het verstrekken van gratis community college (vergelijkbaar met een ROC), gratis peuteropvang, gegarandeerd betaald verlof en belastingvoordelen voor huishoudens met een laag inkomen.

De nieuwe Democratische Partij

Daar waar de partij voorheen nog terugschrikte van dure progressieve plannen, lijken de Democraten nu bijna eensgezind in hun ambitie. Zelfs de voorgenomen belastingverhoging op het bedrijfsleven en de grootverdieners levert verbazingwekkend weinig commotie op binnen de partij.

In de verte loert de midterm-verkiezing in 2022. Zonder meerderheden in het Congres, is de partij vleugellam als het aankomt op het maken van wetten. En als de Obamacare-geschiedenis ons iets heeft geleerd, is dat het afschaffen van wetten nog lastiger is dan het maken van wetten.

Zodoende zit de vaart erin bij de Democraten. Terwijl Biden nog twee jaar terug tegen rijke donoren zei dat er “fundamenteel niks zou veranderen’, wordt steeds duidelijker dat de VS een stille politieke aardverschuiving meemaakt. De primaries hebben ze misschien wel verloren, maar progressief Amerika was nog nooit zo machtig.

Verscholen achter het gematigde imago van hun president, zet de Democratische Partij een nieuwe koers in.

—

[1] Normaal heeft wetgeving 60 stemmen nodig in de Senaat door de zogeheten “fillibuster”, een oude procedureel obstakel. Bij zowel het COVID-steunpakket als het infrastructuurplan maken de Democraten gebruik van een speciale procedure, waardoor ze aan 50 stemmen genoeg hebben.

[2] Voor een overzicht van het plan, zie hier