Een duif in het parlement

Europarlementariërs zijn over het algemeen niet vies van een of andere vorm van demonstratie in hun vergaderzaal. Maar het Slovaakse parlementslid Miroslav Radačovský spande vorige week de kroon toen hij een duif uit zijn binnenzak haalde en losliet terwijl hij zowel de Russen als de Oekraïners vrede toewenste. Radačovský is het enige parlementslid, tevens voorzitter van de extreemrechtse partij Slovak Patriot, een afsplitsing van de neo-nazi partij People’s Party Our Slovakia van de eveneens pro-Russische Marian Kotleba. De kans dat Radačovský na 9 juni nog terugkomt in het Europarlement is erg klein. Maar dat de Slovaakse delegatie naar rechts gaat is wel te verwachten, al gokken de wedkantoren dat de sociaal-liberale Progresívne Slovensko de grootste wordt.

Affiniteit met Rusland

Slowakije lijkt met de nieuwe regering van de populistische premier Robert Fico op weg naar een tweede illiberale EU-lidstaat. Het nationalisme viert hoogtij. Net als in buurland Hongarije wil de regering paal en perk stellen aan NGO’s die vanuit het buitenland donaties ontvangen. Een ‘frontale aanval op de civiele maatschappij volgens Amnesty. Fico “beschouwt civiele organisaties als een soort concurrentie in de strijd om de macht”, volgens Grigorij Meseznikov, hoofd van het Slowaakse Instituut voor Publieke Kwesties. De Tsjechische radio omschreef de wetgeving als strenger dan de soortgelijke wetgeving in Hongarije, die als onverenigbaar met de Europese regels werd beschouwd. Maar niet zo streng als de Russische wet op buitenlandse agenten, die ook op de media is gericht, en de wetgeving in Georgië, waar dezer dagen massaal tegen wordt gedemonstreerd.De oppositie in Slowakije vreest ook een beperkende nieuwe wet op de publieke media.



Een duidelijk teken van affiniteit met Rusland is de bescherming die Slowakije biedt aan Artem Marchevskyi. Hij is betrokken bij de Russische desinformatiecampagne via Voice of Europe. Marchevskyi, die een Israëlisch en een Oekraïens paspoort heeft, is door de Tsjechen op een sanctielijst gezet omdat hij de website gebruikte om anti-Oekraïense propaganda en desinformatie te verspreiden in opdracht van de pro-Russische Oekraïense politicus Viktor Medvedchuk. Voordat hij het land uit werd gezet week hij uit naar Slowakije. In Tsjechië verbleef hij als Oekraïens oorlogsvluchteling. Maar volgens Denik N, de website die over de desinformatiecampagne berichtte, vluchtte Marchevskyi vanwege een lopend onderzoek in Oekraïne naar zijn Russische connecties.

Ontslagen van rechtsvervolging

Fico is vorig jaar voor de vierde keer gekozen als premier. Slowakije is deze maand precies twintig jaar lid van de EU. Twee jaar later trad Fico voor het eerst aan als premier namens de sociaaldemocratische Smer . Na een korte onderbreking werd hij in 2012 opnieuw regeringsleider. In 2018 werd hij na de moord op de onderzoeksjournalist Jan Kuciak en zijn vriendin onder druk van massale demonstraties gedwongen om af te treden. ‘Strafrechtelijke onderzoeken in de daaropvolgende jaren’, schrijft FTM, ‘onthulden een moeras van corruptie binnen Fico’s regering. Meer dan 130 ambtenaren werden beschuldigd van corruptie en machtsmisbruik, tientallen van hen zijn tot nu toe veroordeeld. Fico zelf werd aangeklaagd voor het leidinggeven aan een criminele organisatie. Onder zijn bewind zouden overheidscontracten zijn gemanipuleerd en op illegale wijze informatie over politieke tegenstanders zijn vergaard, met het doel die tegen hen te gebruiken.’ In 2022 werd Fico ontslagen van rechtsvervolging dankzij onderling geruzie van de anti-SMER partijen over zijn immuniteit als parlementslid. Aanklagers die verantwoordelijk waren voor de moordzaken hebben vorige week uiteindelijk ontslag genomen. De regering heeft hun afdeling voor politiek gevoelige zaken ontbonden en de ambtenaren overgeplaatst.

Geradicaliseerd

Tijdens de coronapandemie is Fico geradicaliseerd. Hij verspreidde allerlei complottheorieën en keerde zich tegen liberalen, progressieven, vluchtelingen, ‘gender ideologie’ en lhbti’ers. Met hulp van Hongaarse anti-immigratie filmpjes die via sociale media werden verspreid wist Fico vorig jaar weer de grootste partij te worden.

In het verleden heeft Fico de EU altijd gesteund. En dat was wederzijds, anders dan in het geval van zijn Hongaarse buurman. Hij is ondanks zijn populisme, zijn anti-immigratieretoriek en zijn Russische connecties in Brussel lange tijd beschouwd als een trouwe EU- en NAVO-bondgenoot. De PES (Party of European Socialists) heeft de Smer pas in oktober 2023 als lid geschorst.