Een beschaafd land onwaardig

Kom kijken, haal je wijsheid niet uit de dossiers. Dan zie je met eigen ogen ons eigen Lampedusa. En daar word je dus echt beroerd van.

Koen Schuiling, burgemeester van Groningen en voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen, heeft de situatie in de asielzoekersopvang in Ter Apel wel met eigen ogen gezien. In een interview met Binnenlands Bestuur doet hij zijn verhaal.

De situatie in het overvolle opvangcentrum is aan alle kanten beschamend. En dat geldt ook voor de houding van sommige gemeenten. Binnenland Bestuur schrijft:

En wat net zo beschamend is, is dat nogal wat van zijn eerbiedwaardige collega’s in den lande zien dat de opvang in Groningen mensonwaardig is, zelf genoeg opvangmogelijkheden hebben, maar geen vinger uitsteken.

De burgemeester wil niet aan ‘naming & shaming’ doen. Maar wie een beetje moeite doet komt er al snel achter dat in 246 gemeenten geen asielzoekersopvang is. Als ook maar vijftig van die gemeenten een beetje hun best er voor doen, zou dat al gauw ruim 26.600 extra opvangplaatsen op kunnen leveren.

Dat is ook ruim genoeg om de huidige achterstand met het huisvesten van 10.563 statushouders in te lopen. Slechts 20 gemeenten voldoen aan de taakstelling. Koen Schuiling stipt in het interview de huidige voortvarendheid aan waarmee die gemeenten en Rijksoverheid nu opvang weten te regelen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Met enig cynisme put hij daar hoop uit:

Er is godzijdank beweging. Duizenden opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen worden gecreëerd. Het Rijksvastgoedbedrijf zet een stap vooruit met lege kantoorgebouwen. Dat is mooi, maar het had een half jaar geleden moeten gebeuren toen Ter Apel overliep.

Het is, ondanks de meer dan schrijnende toestand in Ter Apel, heel netjes van de burgemeester dat hij niet aan ‘naming & shaming’ wenst te doen, maar wij (Sargasso) gaan de komende dagen toch eens nader kijken naar de 247 gemeenten die geen COA-locatie hebben én achter lopen op de taakstelling voor het huisvesten van statushouders.

Wellicht zijn er meer prachtige voorbeelden te vinden zoals in Waddinxveen. In het kader van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne heeft de gemeente 14 maart een hotel opgekocht. Men wil daarmee “een opvang te kunnen bieden zolang dat nodig is”.

In Waddinxveen werden eerst 75 vluchtelingen opgevangen in een sporthal. Vrij snel daarna vond de gemeente een locatie waar 120 mensen ten minste een half jaar kunnen verblijven.

De vlotte wijze waarop door heel het land opvang wordt gevonden voor Oekraïnse vluchtelingen zou model moeten staan voor de vluchtelingenopvang in zijn geheel. De crisis in Ter Apel zou overeenkomstige wijze aangepakt moeten worden. Zodat we over een paar maanden Koen Schuiling niet nog een keer horen verzuchten:

Het is een beschaafd land onwaardig

We komen er nog op terug.