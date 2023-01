Duitsland gijzelt Europa

OPINIE - Er werd gehoopt en verwacht dat er gisteren in het Duitse Ramstein overeenstemming zou worden bereikt over het leveren van tanks aan Oekraïne. Over Poolse Leopard tanks, Finse Leopard tanks en Spaanse Leopard tanks. Allemaal gemaakt in Duitsland. Overeenstemming bleef echter uit, want Duitsland ligt dwars. En Duitsland heeft daarin een stem omdat ze een veto heeft op exportvergunningen van in Duitsland geproduceerde tanks.

Daar zit wel enige logica in. Als een in Duitsland geproduceerde, door Polen aangekochte tank verkocht gaat worden aan Tsjechië, waar Duitsland op dat moment mee op voet van oorlog staat, dan wil Duitsland dat natuurlijk voorkomen. Zo beschouwd is zo’n veto begrijpelijk.

Aan de andere kant tast zo’n veto de soevereiniteit aan van het land dat die Duitse tanks in bezit heeft. Voor Polen bijvoorbeeld is de militaire slagkracht van het Oekraïense leger van belang voor haar eigen veiligheid. Oekraïne houdt de Russen op afstand van de Poolse grens. Maar Polen kan op dit moment niet zelf beslissen op welke manier ze haar eigen leger inzet voor haar eigen defensie. Want Duitsland ligt er voor. *

De Duitsers gijzelen op die manier de zeggenschap van landen over hun eigen leger. Polen mag best nadenken over haar eigen veiligheid. Polen mag ook vinden dat het voor haar defensie van belang is als Oekraïne de beschikking krijgt over Poolse Leopards. Maar Polen mag dat besluit niet nemen. Terwijl er geen enkel gevaar bestaat dat die tank tegen Duitsland gebruikt zal worden en dat dus geen reden voor een veto kan zijn. Oneigenlijk gebruik van dat veto dus.

De oplossing is natuurlijk niet zo ingewikkeld. Dat veto moet worden afgeschaft, of simpelweg worden genegeerd. In ieder geval voor die gevallen waarin er geen gevaar bestaat dat in Duitsland geproduceerde tanks direct tegen Duitsland ingezet gaan worden. Dan mag Duitsland natuurlijk nog steeds volharden in het op slecht doordachte gronden niet leveren van eigen Leopards aan Oekraïne. Maar zoals Duitsland die beslissing zelf moet kunnen nemen, geldt dat ook voor andere landen.

——–

* Saillant detail is dat Duitsland zelf ook last heeft van veto’s van andere landen. Ze heeft Gepards aan Oekraïne geleverd, die in Duitsland zelf geproduceerd zijn. Maar Zwitersland produceert munitie en ligt dwars bij de export daarvan naar Oekraïne. Tot ongenoegen van Duitsland.