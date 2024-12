Denemarken wil CO2-belasting gaan heffen bij boeren

De eerste reis die Marjolein Faber na haar aantreden als minister van Asiel en Migratie maakte was naar Denemarken. Daar hoopte ze het voorbeeld te vinden voor het ‘strengste asielbeleid ooit’ dat het nieuwe kabinet had aangekondigd. Eerder hadden Wilders en Eerdmans zich al positief uitgelaten over de Deens aanpak. Het is nog steeds afwachten of Fabers bezoek iets gaat opleveren. Femke Wiersma, haar BBB-collega op Landbouw die een oplossing moet vinden voor de stikstofproblemen van de boeren is nog niet in Denemarken geweest. Dat is jammer want de Deense regering heeft zonder tractordemonstraties van boze boeren een akkoord bereikt dat haar wellicht de weg kan wijzen naar een voor boer en burger acceptabele doorbraak in de eindeloos voortdurende Nederlandse crisis in de agrarische sector.

Het succes van het Deense akkoord is af te leiden uit het feit dat het breed wordt gedragen door centrum-linkse en rechtse partijen, organisaties voor natuurbehoud, vakbonden en boerenorganisaties. De inzet is dan ook breed. Het gaat over veel meer dan stikstofdeposities en PAS-melders. De gehele Deense natuur, de landbouw, de waterkwaliteit en de klimaatopwarming zijn er in betrokken. Het akkoord voorziet in een omzetting van 15% van de landbouwgrond in bos, het fors terugdringen van de stikstofuitstoot en een CO2 belasting voor boeren. Die belasting wordt geheven op de uitstoot van methaan. Men speekt ook wel van een koeienbelasting. Vanaf 2030 betalen boeren iets meer dan 16 euro per ton CO2-equivalent. In 2035 gaat het bedrag omhoog naar ruim 40 euro. De CO2-belasting voor boeren is een wereldprimeur.

Ook de Deens LTO heeft het plan omarmd. Het uitgangspunt was een eerder overeengekomen forse vermindering van de CO2 uitstoot: in 2030 70% ten opzichte van 1990. Dat gaat een stuk verder dan de EU en Nederland die streven naar een reductie van 55%. Denemarken heeft inmiddels al afspraken gemaakt met de transportsector en de de industrie. De landbouw, de lastigste sector, kwam als laatste aan de beurt. Dat in Denemarken lukte wat in Nederland zo langzamerhand onmogelijk lijkt heeft voor een deel te maken met het feit dat Deense boerenbedrijven groter zijn en over meer land beschikken. Het mestprobleem is er niet zo groot als in Nederland. Daarbij komt dat in Denemarken ruim een derde van het in Denemarken gebruikte gas inmiddels uit biogasinstallaties komt, die voor het overgrote deel op dierlijke mest draaien. Biogas wordt daarbij nadrukkelijk gezien als een manier om de klimaatdoelen te halen.

Gemeenschapszin

Deense boeren lijken meer dan hun Nederlandse collega’s overtuigd dat zij ook hun bijdrage moeten leveren. Gemeenschapszin ligt aan de basis van de overeenkomst, schrijft Nieuwe Oogst, een Nederlandse blad voor agrarisch nieuws. Dat zou de club van Caroline van der Plas toch moeten aanspreken. De Nederlandse Yke Kloppenborg die al meer dan twintig jaar in Denemarken een boerenbedrijf heeft zegt in de NRC: “We zijn boeren, maar ook burgers van dit land. Ook wij willen schone fjorden en een leefbaar land.” Het water is in Denemarken ernstig vervuild. Veel Deense wateren zijn ondiep en het land heeft veel minder getijdenstroom die het water vermengt met minder vervuild water. Net als Nederland zal Denemarken in 2027 niet kunnen voldoen aan de aangescherpte Europese regels voor waterkwaliteit. Dat 104 van de 109 kustgebieden in slechte ecologische staat verkeren komt volgens wetenschappers door de uitspoeling van stikstof uit (kunst)mest van akkerland. Dat de industrie eerder al met een CO2 belasting werd geconfonteerd kan er aan mee geholpen hebben dat de boeren zonder veel ophef nu ook bereid zijn hun vereantwoordelijkheid te nemen. De Deense landbouw- en voedselorganisatie, Landbrug & Fødevarer voelde een grote druk om mee te werken. De positieve insteek van de boeren heeft hen ook succes opgeleverd. De CO 2 -taks is zo ingericht dat boeren pas belasting gaan betalen als ze zelf niet voldoende maatregelen nemen om hun uitstoot te verlagen. Ze hebben vijf jaar om dat te doen via technische oplossingen en er zijn forse subsidies beschikbaar. Daarmee zullen naar verwachting de meeste boeren onder het uitstootplafond vallen, hun veestapel niet hoeven te verkleinen en niets hoeven te betalen.

Een alternatief voor het ETS

Volgens Sander Chan, universitair docent Milieubeleid aan de Radboud Universiteit, is de CO2 belasting een goed alternatief voor het ETS, het Europese emissiehandelssysteem. Dat levert door de prijsschommelingen grote onzekerheid op. Het ETS blijft binnen de sfeer van de naar winst strevende commerciële bedrijven die niets willen weten van belastingen. Menig energiebedrijf en oliebedrijf verkoopt de emissierechten met veel winst door. De grootste winst van het Deense model is dat er een publieke investering vrijkomt. Met de CO2-belasting genereert de overheid inkomsten die kunnen worden geïnvesteerd in de klimaattransitie van de landbouw.

Christian Fromberg van Greenpeace heeft er geen vertrouwen in dat de afspraken uit dit akkoord voldoende zijn om de klimaatdoelen te halen. Zijn grootste kritiekpunt is dat het omzetten van landbouwgrond in natuur alleen op vrijwillige basis zal gebeuren, zonder gedwongen uitkoop. De Deense regering heeft er 5,8 miljard euro voor opzij gelegd. Dat hebben de boeren ook goed uitonderhandeld. De Britse Green Alliance schrijft dat de overeenkomst te veel leunt op technologische oplossingen en vrijwillige maatregelen. ‘Hoewel historisch in sommige opzichten, zal het succes ervan op de lange termijn afhangen van de implementatie en of het de noodzakelijke structurele veranderingen in de landbouwsector kan bewerkstelligen.’