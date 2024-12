De waarde(n)loze motie Becker

COLUMN - Deze week was er terecht heel veel ophef over de aangenomen motie van Tweede Kamerlid Bente Becker (VVD). Velen hebben al goed verwoord waarom dit een schandalige en discriminerende motie is. Maar de motie bevat een belangrijke aanname die onderbelicht blijft, maar wel ontzettend belangrijk is om nader naar te kijken.

Simpel gezegd stelt de motie dat onderzoek naar normen en waarden bij mensen met een migratieachtergrond moet leiden tot het achterhalen waar het hanteren van deze normen en waarden tot problemen leidt met integratie.

In het woord integratie zit besloten dat er zoiets bestaat als een vastomlijnde verzameling van “onze” normen en waarden waar naar toe geïntegreerd moet worden. Sterker nog, dat “onze” normen en waarden en het goed naleven daarvan niet tot problemen leidt.

En hoe makkelijk het ook is om met een paar van die zogenaamde normen en waarden te strooien, zoals mevrouw Becker doet in haar latere toelichting, het staat helemaal niet vast dat dit DE normen en waarden zijn, of dat ze gedragen worden door alle Nederlanders zonder migratie achtergrond (minstens tot vijf generaties terug).

Zo roept ze iets over het niet omarmen van de democratie, maar is haar partij in een regering gestapt met een ondemocratische eenmanspartij. En heeft ze het over de gelijkwaardigheid van man en vrouw, maar frustreert haar partij al jaren echt gelijke behandeling van vrouwen op de arbeidsmarkt (denk bv wettelijk vastgelegde gelijke beloning bij gelijk werk, met boetes voor overtreden).

Dus of die normen en waarden horen niet in het rijtje thuis, of ze vragen nadere specificatie.

Dat is van enorm groot belang om verder te kunnen. Ze heeft het immers over het kunnen baseren op feiten. Maar het “feitelijk” maken van “onze” normen en waarden en het “feitelijk” vaststellen wat goede toepassing daarvan is, lijkt me een schier onmogelijke opgave.

Je zou natuurlijk kunnen proberen een goed representatieve groep mensen (inclusief een bisschop, dominee, staalarbeider, voetbalsupporter, autohandelaar, CEO ASML….) in een hok op te sluiten en ze pas vrij te laten tot ze een eensluidende beschrijving met toetsingskader op papier hebben gezet en allemaal verklaren er achter te staan. Maar ik geef dat niet veel kans.

En dan moet er nog gekeken worden naar of die normen en waarden niet tot problemen leiden.

Als ik naar de recente geschiedenis van Nederland kijk, vrees ik dat er veel zogenaamde normen en waarden uiteindelijk niet door de probleemtoets heen komen. Want hoe kan het anders zo zijn dat we last hebben van milieuvervuiling, mishandeling van hulpverleners, grootschalige armoede, ontlezing, verhuftering van het publieke debat, geweld in gezinnen, dierenmishandeling, uitbuiting arbeiders, toeslagenaffaire, etc, etc…

Kortom, het is niet alleen een zwaar discriminerende motie, het is ook een onuitvoerbare motie. Als SCP en CBS zou ik ook weigeren mee te werken aan de motie.

En het is een schande dat zoveel partijen de motie steunden.

Tot slot nog een klein ander dingetje. Mevrouw Becker behoort nu tot het rechtse blok waar het gewoon is om af te geven op de “moreel verheven linkse deugers”. Maar het zijn van een deuger veronderstelt het hebben van wat normen en waarden. Alleen is het kennelijk toch niet zo goed om daar echt voor te gaan staan. Of misschien zijn die normen en waarden niet van “ons”?

Vastklampen aan een fictief, nostalgisch beeld van “onze” normen en waarden is trouwens een teken van enorme onzekerheid over je eigen bestaansrecht.

(Ben maar niet ingegaan op de ook expliciete aanname dat er zoiets bestaat als “onze” cultuur…)