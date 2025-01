De voorlopige statistiek van een Israëlische krijgstocht zonder einde

Het nieuwe jaar is een mooie gelegenheid om de balans op te maken moet het Palestijnse media bureau hebben gedacht. Dus publiceerde het de jongste statistiek van de de Israëlische genocide. Dit begint met de constatering dat – dankzij de bereidwillige medewerking van Amerika (dat vier keer een resolutie van de Veiligheidsraad torpedeerde en de noodzakelijke bommen leverde tot een bedrag van – inmiddels – 25,9 miljard dollar) er tot nu toe 88.000 ton (88.000.000 kilo) explosieven op Gaza zijn gedropt. Dat komt overeen met vier maal de atoombom die werd uitgeworpen boven Hiroshima.

Daardoor is het aantal gedode en vermiste personen opgelopen tot 56.715 (waarvan 11. 200 waarvan de lichamen ontbreken of die onder het puin liggen). Daaronder waren 1.413 families die geheel werden uitgeroeid en 3.467 families waarvan nog één lid gespaard bleef. Er werden 17.818 kinderen gedood (het grootste deel onder de 5, en 12.287 vrouwen. 35.060 kinderen hebben beide ouders verloren of één van hen, 12.125 vrouwen raakten hun echtgenoot kwijt.

De statistieken zijn echter onvolledig, want 44 kinderen stierven door ondervoeding, meerdere honderden werden echter niet geregistreerd; zes kinderen stierven door onderkoeling, maar enkele honderden werden evenmin geregistreerd. Verder zij er geen gegevens over sterfgevallen onder de 12.500 kankerpatiënten voor wie de behandeling stopte door gebrek aan medicamenten; of onder de 350.000 chronisch zieken (waaronder diabetici) van wie de behandeling stopte door gebrek aan medicijnen of dialyse; of onder de 2.136.026 lijders aan diverse infectieziekten (hepatitis, polio, huidziekten, longproblemen, of ingewandenproblemen (waaronder diarree). En dan waren er nog ruim 60.000 zwangere vrouwen die het vrijwel onder medische hulp moeten stellen.

Onder hen die werden gedood bevonden zich 1.068 artsen en verplegers (volgens een opgave van het ministerie van Gezondheid); 94 leden van de burgerwacht, en 728 politiemensen, 203 journalisten (een hoger aantal dan in de Tweede Wereldoorlog). Verder werden bijna 10.000 mensen opgepakt waaronder 331 medisch personeel, werkers voor de media, en 26 van de burgerwacht. Van de 10.000 overleden er ruim 30 als gevolg van marteling in gevangenschap. Drie van hen waren artsen.

Ongeveer 2 miljoen mensen zijn ”displaced”. Zij bevinden zich voor het grootste deel in ongeveer 10% van de Gazastrook (360 vierkante kilometer) die als ”veilige gebieden” zijn aangemerkt. er vonden 21 aanvallen op deze gebieden plaats. Van hen 110.000 tenten intussen ingezakt of anderszins onbewoonbaar geworden. Israel heeft verder 161.600 wooneenheden geheel en 194.000 wooneenheden gedeeltelijk vernield, 162 gezondheidsklinieken (waaronder nagenoeg alle ziekenhuizen) grotendeels of geheel;

135 scholen en universiteiten geheel en 353 scholen en universiteiten gedeeltelijk, 823 moskeeën grotendeels en 158 heel ernstig beschadigd, en 3 kerken. Er zijn 206 archeologische sites vernield, en 213 civiele posten van de regering. Ook zijn 19 van de 60 begraafplaatsen vernield en zijn 2.300 lichamen verdwenen.

Verder is nog 3.130 kilometer elektriciteitskabel weg, 125 ondergrondse transformators, 330 km of waterleiding, 655 km riolering, 2.835 km wegen; zijn 42 sporthallen/speelplaatsen en gemeenschapscentra verdwenen en 717 waterbronnen onklaar gemaakt.

De vernieling betreft 86% van de Gazastrook. Het opruimen gaat jaren vergen.