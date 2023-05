De vijand, dat ben je zelf

OPINIE - De nieuwe vijand neemt je sport over in de vorm van een man die vrouw is geworden. De nieuwe vijand maakt dat je je niet meer veilig waant in een gewoon toilet. Of erger nog, de nieuwe vijand beïnvloedt je kinderen al op jonge leeftijd waardoor ze seksueel afwijkend gedrag gaan vertonen. Of nog veel erger, door bijvoorbeeld alleen al een Dragqueen te laten voorlezen, is de helft van de klas binnen no time slachtoffer van pedofielen.

Zie hier de nieuwe vijand, het Trans-mind-virus (mutatie van het woke-virus).

Er valt heel veel te zeggen over alle vormen waarmee dit vijandbeeld neergezet wordt. En ook van alles over de absurditeit, schadelijkheid en onredelijkheid. En al helemaal over de gesuggereerde “besmettelijkheid”.

Maar het belangrijkste punt is dat er nu in dit kikkerlandje heel gedachteloos een grote groep mensen (inclusief journalisten van het type “waar rook is, is vuur” en over vuur praten is geld verdienen) hier achteraan hobbelt. En een deel van die mensen zat al op de lijn van het zien van een grote samenzwering achter van alles. Dus dit past prima in hun straatje.

Het rare is. Daar hebben ze gelijk in. Hoewel samenzwering een lastig begrip is, is er wel degelijk sprake van een gecoördineerde campagne.

Maar niet van het WEF, Soros, Satanisten of reptielen. Nee, van conservatieve, veelal christelijke, witte Amerikanen (en nu dus ook Europeanen).

Die zaten immers verlegen om een vijand. De vrijheidsbeperkingen van Corona zijn weg, Biden doet geen heel stomme dingen en is geen vrouw, teveel Amerikanen steunen de positie tegen Rusland in Oekraïne, dat met het verbieden van vermoorden van ongeboren kinderen (abortus) bleek niet goed uit te pakken, ook die groene gekkies blijken toch misschien een punt te hebben en hier is inmiddels de steun voor de nobele strijd van de terreurboeren tegen de kwaadaardig regering ook wat bekoeld.

Maar intussen kom je als witte (, christelijke), conservatieve Amerikaan of Europeaan toch steeds meer in de verdrukking. Als in, je bent niet meer in de meerderheid en ziet dat je de grip op de macht verliest. En dat je binnenkort niet eens meer mag barbecueën.

Snel! Een nieuw vijandsbeeld. Liefst eentje waar de vijand een kleine minderheid is en liefst ook eentje waar meer mensen onvoldoende zicht of begrip op hebben en daarmee makkelijk in onzekerheid en angst te brengen zijn.

De groeiende groep transmensen!

Boeit niet dat deze groep alleen zichtbaar groeit omdat er pas de laatste twintig jaar voldoende ruimte is om er überhaupt een beetje open over te praten, laat staan iets mee te doen. Net als eerder met homo’s en lesbo’s.

Boeit ook niet dat het dus ook voor de (medische) wetenschap nog even zoeken is hoe daar het beste mee om te gaan, en dat dit af en toe tot onbalans leidt.

Het is een minderheid en ze zijn anders. En anders-zijn is noodzakelijk om goed als vijand te dienen. Veel mensen houden niet van anders. Anders is een bedreiging.

En gaan ze nou na het afbreken van het heilige huwelijk tussen man en vrouw ook nog eens die begrippen nog eens helemaal verwarrend maken! Dat is niet te tolereren toch? Dit alles aangewakkerd door die smerige democraten/linksen.

Maar goed, u begrijpt het al. De volgende stappen waren makkelijk. Overstroom de (sociale) media met allerlei heftige verhalen, ongeacht of ze waar zijn of niet. Haal selectief wat rapporten naar boven over vermeende problemen. Zorg dat de juiste talking heads op TV of elders in de media er over beginnen. En je hebt al snel de perfecte mix te pakken voor een nieuwe ronde “ophef”. En met een beetje geluk denkt de meerderheid dat ze dit zelf “ontdekt” hebben.

Maar het blijft natuurlijk niet bij ophef. Maatregelen zijn nodig! Dus daar waar je nog de macht hebt, voer je in noodtempo maatregelen en wetten door of draai je vrijheden de nek om. Kom je krachtig over op je nieuwe angstige achterban. En de “vijand” is een fijne nieuwe pispaal waar iedereen zijn negatieve energie op los kan laten, met alle gevolgen van dien. Hoeven ze zich ook niet bij in te houden, immers, het is gelegitimeerd van bovenaf en het is de vijand, dan mag alles.

En hier in Nederland loopt men lekker mee te doen. Denkend dat ze daarmee een of andere duistere kracht bestrijden, maar niet zien dat ze het juist doen omdat ze gemanipuleerd worden. Net als overigens bij veel van die eerder genoemde onderwerpen in het recente verleden.

En zich niet realiserend dat dit, als het niet tijdig gestopt wordt, alleen maar weer een stap is. Als het lukt de transmensen te onderdrukken, zijn daarna de lesbo’s en homo’s aan de beurt. En dan mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking (zagen we al gedurende Corona), journalisten (woke!), leraren (extreem woke!), schrijvers (woke dekt de lading niet meer), de vrouwen (doorgeslagen feministen) en tot slot iedereen met een andere mening. En dat bovenop de al jaren gaande pogingen van migranten en mensen met andere “achtergrond” de vijand te maken.

Iemand schreef daar ooit een pijnlijk gedicht over.

“First they came for X and I did not speak out because I was not X.

Then they came for me and there was no one left to speak out for me.”

Waarbij het “zei niets” inmiddels ook gewoon “ik hielp mee” is geworden.

De vijand dat ben je zelf.

Vanuit boosheid, ongemak, gevoel van machteloosheid of worsteling met de snelle veranderingen een kunstmatig gecreëerd vijandbeeld volgen, maakt dat je zelf in de val stapt waar je anderen voor waarschuwt. En waardoor er op termijn een maatschappij komt waar ook voor jou, “vrijdenker”/”realist”/”wakkere”, geen plaats meer is. Alleen conformisme met die ene conservatieve, christelijke, witte, mannelijke norm is toegestaan.

Je bent een nuttig instrument voor het doel van anderen, tot je dat niet meer bent.

Vraag je daarom bij iedere nieuwe ronde ophef af: waar komt dit oorspronkelijk vandaan? Wiens belangen ga ik nu dienen? Heeft die ophef echt grond of is het kunstmatig? Hoe ethisch of moreel juist is dit voor mij? En dient wat volgt op die ophef ook mij en mijn toekomst?

Wees niet je eigen vijand.

En in dit geval, help voorkomen dat opnieuw een minderheid een verschrikkelijk en onderdrukt leven moet leiden op basis van leugens en omwille van de egoistische belangen van anderen.

NB: Daar waar in de tekst “Transmensen” staat, wordt ook gedoeld op verschillende vormen van genderfluïditeit en -expressie. Niet omdat dit het beste woord is, maar omdat dit het label is dat gebruikt wordt door het onderwerp van dit stuk.