PODCAST - Journalist John Samson bezoekt in de podcast ‘De vergeten klimaatcrisis’ de zes Caribische eilanden en praat met lokale experts en bewoners over wat klimaatverandering daar betekent.

“Klimaatverandering kwam deze zomer dichtbij in Limburg”, hoorden we de Koning zeggen in zijn troonrede vorig jaar, maar hebben we het wel genoeg over hoe dichtbij klimaatverandering is in Caribisch Nederland, vraagt Samson zich af in de eerste aflevering. In zeven afleveringen, met steeds een ander thema, onderzoekt hij of en hoe klimaatverandering leeft op de eilanden zelf.

Samson is opgegroeid op Curacao en verbaast zich over hoe de eilanden recent zijn veranderd. Op Bonaire constateert hij dat het eiland helemaal is volgebouwd, wat niet alleen het zicht op de kust ontneemt maar het eiland ook kwetsbaar maakt voor de toenemende dreiging van orkanen, tsunami’s en extreme regenval. Volgens het KNMI is de kans dat een orkaan langs het benedenwindse eiland Bonaire trekt veel kleiner dan voor de bovenlandse eilanden, maar toch nog steeds “in de orde van eens in de 10 jaar.” Zoek online op ‘hurricane’ en Bonaire, en je vindt talloze (toeristische) sites die je vertellen dat je met een gerust hart op vakantie kunt naar de ABC-eilanden.

Samson spreekt met een boswachter die betwist dat Bonaire buiten de orkaangordel ligt. Zijn voorouders hebben over de eeuwen heen data verzameld en kaarten gemaakt die laten zien waar orkanen, tsunami’s en regenval het eiland hebben getroffen. Zijn voorouders waarschuwden om in laaggelegen en andere kwetsbare gebieden niet te bouwen, maar juist daar is enorm veel gebouwd voor toeristen. Maar de boswachter staat niet te springen om zijn gegevens en kaarten te delen met wetenschappers en de overheid: hij is bang dat bepaalde groepen de goed bewoonbare gebieden zullen claimen, en dat zijn mensen zullen worden voorgelogen, zoals dat ook in het verleden is gebeurd.

Op Sint Maarten praat Samson met mensen over orkaan Irma die het eiland in 2017 zwaar trof. Nog altijd is een deel van de verwoeste huizen niet gerepareerd en leven sommige mensen, vooral ouderen en mensen die leven in armoede, in schrijnende omstandigheden. Bovendien is op Sint Maarten het historisch archief gehuisvest, met waardevolle documenten uit de koloniale tijd. Het archief is eigenlijk niet bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Dat Sint Maarten zo werd getroffen door orkaan Irma (waar de troonrede van 2017 wel iets over zei, maar niet in relatie tot klimaatverandering) zou iedereen moeten doen beseffen dat klimaatverandering niet iets van de toekomst is, maar van het hier en nu – in Limburg, maar vooral voor gebieden op het ‘zuidelijk halfrond’.

De podcast (7 afleveringen) ‘De vergeten klimaatcrisis’ is te beluisteren via de NTR of via Spotify.