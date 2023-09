In een, zonder dat er verkiezingen aan te pas zijn gekomen, gewijzigde samenstelling van de Tweede Kamer, werd er vorige week gestemd over de ‘Prinsjesdagmoties’. De geachte afgevaardigden probeerden het demissionaire kabinet geld af te troggelen. Een betere formulering is misschien: de partijen probeerden geld veilig te stellen voor allerlei doelen.

Daartoe werden 21 moties opgetuigd. De meesten hadden tot doel koopkracht op peil te houden of armoede te dempen. De VVD-fractie kwam met één kadootje: 1 jaar verlenging van de korting op benzine-en dieselaccijnzen. Die motie werd aangenomen.

De VVD was koploper tegenstemmen door 16 van de 21 moties met weer andere kadootjes af te wijzen. CDA en SGP volgenden door elk 15 keer tegen te stemmen.

De verhoudingen lagen bij elke motie wel een beetje anders, maar grosso mode kon de Tweede Kamer er niet van beticht worden de Sinterklaas uit te hangen. Van de 21 moties die her en der financiële pijn moesten wegnemen, werden er maar acht aangenomen. Dertien werden dus verworpen.

In deze excelsheet staan ze bij elkaar, met het stemgedrag van de Tweede Kamerfracties.



Een paar frappante moties.

Een motie van Marijnissen (SP) om in 2024 233 miljoen bezuinigingen op de ouderenzorg terug te draaien werd met 69 stemmen voor en 81 tegen afgewezen.

Tegen: VVD, D66, CDA, CU, Volt, Gündogan, Omtzigt

Voor: PVV, PvdA, SP, GL, PvdD, FvD, BBB, DENK, SGP, Van Haga, BIJ1, Ephraim, Den Haan, JA21

Een andere motie van Marijnissen kon ook niet op waardering van haar collega’s rekenen. De salarissen van Tweede Kamerleden met 30 procent verlagen en dat geld gebruiken om kinderen in armoede met de feestdagen een cadeau te geven, dat ging veel Kamerleden te ver.

Voor: 40 Tegen: 110

Tegen: VVD, D66, CDA, PvdA, GL, PvdD, CU, SGP, Volt, Ephraim, Den Haan, Gündogan, Omtzigt

Voor: PVV, SP, FvD, BBB, DENK, Van Haga, BIJ1

Ja, de Tweede Kamer is Sinterklaas niet, wat ze er bij Elseviers Weekblad ook over schrijven.