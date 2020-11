De jongeren bij Forum zijn het probleem niet

COLUMN - Met enige verbazing kijken we de laatste rel bij Forum voor Democratie aan. De jongeren-afdeling heeft het zwaar: nazistische, racistische, homofobe berichten blijken er veelvuldig rondgestrooid te worden. Het is niet bepaald de eerste keer, dus nu zetten FvD-politici de hakken in het zand. Voor wie de ogen al langer open heeft, kan het gedrag van de jongeren niet verbazen.

Hoofdredactie van @_NIW_ heeft banden met extreemrechtse en antisemitische #FvD. Op foto NIW-ers Schut en Voet (links). Rechtsonder Luc Stenekes (Erkenbrand) terwijl @HanTenBroeke lacherig naar Baudets #SOROS (antisemitisch hondenfluitje) T-shirt wijst. En nee: geen deep fake! pic.twitter.com/efdrFqV7Cr — Theo Brand (@mjgbrand1972) November 24, 2020

Foto uit 2016, rechtsonder Luc Stenekes van Erkenbrand

Al voor de verkiezingscampagne van 2017 was er heel veel kritiek op Thierry Baudet, de man heeft een lange historie van dubieuze uitspraken en contacten. Zo sprak hij bijvoorbeeld op de IJzerwake, waar SS-vlaggen wapperen, op een donateursbijeenkomst van homo-haters organisatie Civitas Christiana, en boodt zijn proefschrift aan aan Frankrijks bekendste Holocaust-ontkenner, Jean-Marie Le Pen.

Later, tijdens de campagne voor het Oekraïne Referendum droeg Baudet al een ‘vote Soros’ t-shirt en had leden van Erkenbrand op bezoek. Erkenbrand heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze Nederland van vreemde smetten vrij wil zien. Veel van de huidige ophef rond JFvD gaat over Erkenbrand figuren die lid zouden zijn. Baudet heeft de oprichter van Erkenbrand in 2015 al eens ontmoet en Erkenbranders zijn fans van hem. Thierry zelf retweet Erkenbrand memes. Alle andere Nederlandse politici weten direct met wat voor lieden ze te maken hebben, Baudet boeit het niet.

Reeds in 2017 kwamen Baudet en Cliteur met de extreemrechtse complottheorie ‘cultuurmarxisme’ op de proppen. En hoewel de PVV daar ook al eens wat over had gezegd, was het FvD die deze complottheorie succesvol onze mainstream politiek in trok. Mensen met een goed geheugen kunnen zich herinneren dat massamoordenaar Breivik in deze complottheorie geloofde en dat daarom de 69 jonge sociaal democraten die hij afslachtte het eigenlijk wel verdiende. Toch kozen Baudet en Cliteur ervoor om die ideeën onder de aandacht te brengen.

Nadat Baudet in de Tweede Kamer kwam, werd het niet bepaald beter. Via Twitter stuurt hij mensen naar artikelen vol homohaat, complottheorieën of deelt stukken en filmpjes van antisemitische websites.

Onderzoeker Peter Burger laat al jaren regelmatig zien hoe FvD en PVV politici met zelfgeschreven ophitsende nep-berichten en retweets, mensen naar accounts en websites vol racisme, homohaat en antisemitisme leiden.

Zo helpen politici van PVV en FvD extreemrechtse, antisemitische accounts aan een groter publiek. Meer voorbeelden? https://t.co/Yd3Sh4Rejl 17/17 — Peter Burger (@JPeterBurger) November 21, 2020

Als je een lijst zou moeten maken van al deze dingen, is de lijst erg lang, heel erg lang. Toch was dat voor velen geen probleem om in 2019 onder de vleugels van FvD mee te doen aan de Provinciale Statenverkiezingen. Ze verbonden willens en wetens hun naam aan Baudet. De befaamde fascistische speech, mede geschreven door de nu plots verguisde Freek Jansen, volgde. Het was de zoveelste brand die bij Forum geblust moest worden.

Net voor Pasen van dit jaar, bleek weer eens dat Baudet een racistisch complotdenker is. Het kwam de Forum-fractie in Brabant niet handig uit, ze zaten net in coalitiebesprekingen. Het enige wat ze kwijt wilden was dat Den Haag nu eenmaal Den Haag was en niet Brabant. Dat dit soort zaken bij Baudet niet nieuw zijn, was ze blijkbaar ontgaan.

Dus ja, met enige verbazing lezen we deze dagen over de problemen bij de jeugdafdeling.

Want laten we eerlijk zijn, met zulke volwassenen aan het roer, met zo’n overduidelijk aanwezige ranzig rechtse denkbeelden in de top van Forum, is het toch helemaal geen wonder dat ook zij dachten, dat racisme, homohaat en antisemitisme geen enkel probleem is?

Nee, het probleem van Forum ligt niet bij de jongeren, zij volgen waar de FvD politici hen al jaren naar toe leiden.

Dit artikel verscheen eerder bij Joop, de opiniesite van BNNVARA.