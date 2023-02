De geheime relatie van de premier van Albanië

De Albanese premier Edi Rama heeft een corrupte FBI-agent gebruikt om zijn tegenstanders zwart te maken. De FBI is ernstig in verlegenheid gebracht door het proces tegen Charles McGonigal, een inmiddels gepensioneerde hoge functionaris van de dienst, wegens omkoping en geheim gehouden buitenlandse relaties. Terwijl hij nog bij de FBI werkte, ontwikkelde hij een vriendschappelijke relatie met de premier van Albanië en bezorgde hij hem mogelijk belastende informatie over de verkiezingscampagne van zijn tegenstanders van de Democratische Partij. Rama betaalde hem daarvoor via een Amerikaanse relatie $225,000. McGonigal maakte op kosten van de Albanese regering diverse reisjes naar Albanië. Na zijn pensionering in 2018 werkte McGonigal voor een gesanctioneerde Russische oligarch, Oleg Deripaska, ooit gezien als een lid van de binnenste cirkel van president Vladimir V. Poetin. McGonigal moest hem helpen onder de sancties uit te komen. De malversaties van McGonigal kwamen aan het licht na onthullingen van zijn voormalige minnares Allison Guerreiro. Zijn FBI-collega’s waren geschokt en vreesden behalve voor de reputatie van hun dienst en ook voor het lekken van geheimen naar de vijand.

Parlement bestookt

De Russische connectie van de FBI-agent is opmerkelijk omdat hij de Albanese premier eerder heeft geholpen aan informatie die moest bewijzen dat zijn politieke tegenstanders Russische steun zouden hebben gekregen. En hij zou Rama hebben gewaarschuwd de Russen geen licentie te geven om voor de kust naar olie te boren. Terwijl het in de VS vooral over die Russische connectie gaat is Albanië in rep en roer omdat Rama zich weigert te verantwoorden voor het parlement over zijn relatie met de corrupte Amerikaanse agent. Aanhangers van de centrumrechtse Democratische Partij van voormalig president en premier Sali Berisha, en de linkse Vrijheidspartij van voormalig president Ilir Meta hielden maandag een protest buiten het parlement, het tweede protest sinds zaterdag. Ze riepen de premier op om af te treden met beschuldigingen van corruptie en wanbeheer van de economische crisis. Ze verwijten de regering ook verantwoordelijk te zijn voor het gebrek aan economische perspectieven dat geleid heeft tot de massale emigratie van Albanese jongeren, naar men zegt zo’n 700.000 in de afgelopen tien jaar. De parlementszitting verliep buitengewoon onrustig door rookbommen van de demonstranten, het uitschakelen van de electriciteit en pogingen van de oppositie om het spreken van regeringsgetrouwe parlementsleden onmogelijk te maken. Uiteindelijk heeft de voorzitter de zitting geschorst. De demonstranten kondigden nieuwe acties aan later deze week.

Verdeelde oppositie

Premier Rama hoeft de oppositie niet echt te vrezen, want hij heeft de meerderheid in het parlement en de Democratische Partij is hopeloos verdeeld. Ex-president Berisha, de oude leider van de DP, werd in 2021 door de nieuwe fractievoorzitter Lulzim Basha uit de fractie gezet. Dat had te maken met het feit dat hij geen toegang meer kreeg tot de VS en het Verenigd Koninkrijk nadat hij was beschuldigd van “betrokkenheid bij aanzienlijke corruptie” en banden met georganiseerde misdaadgroepen en criminelen die een “risico vormen voor de openbare veiligheid in Albanië”. Berisha vocht zich echter terug in de partij met een grote schare aanhangers. Het conflict is nog steeds niet definitief opgelost, maar de Democratische Partij is in het parlement inmiddels verdeeld in drie facties.

Georganiseerde misdaad

De reputatie van Albanië als een land waar corruptie en misdaad welig tieren is er nog afgezien van bovenbeschreven schandaal niet beter op geworden sinds de ontdekking van een groot aantal illegale bewakingscamera’s in de openbare ruimte die beheerd worden door criminelen. Eind januari werden 39 illegale camera’s gevonden in Korca en Pogradec, illegaal geplaatst door georganiseerde criminele groepen om informatie te verkrijgen en politiebewegingen te volgen. De politie deed een onderzoek in verschillende steden. In totaal zouden al 154 illegale camera’s zijn ontdekt. De meeste steden die op deze manier worden gecontroleerd, staan bekend om hun hoge mate van georganiseerde misdaad, met bendes die verantwoordelijk zijn voor een reeks moorden in openbare ruimtes, vaak gerelateerd aan drugshandel en -productie.