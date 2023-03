OPROEP - Het is vandaag de ‘Dag van de Stem des Volks’. Zo mogen we een verkiezingsdag toch wel noemen? Het zou een vrije dag moeten zijn. De economie zal er niet bijzonder veel onder lijden als er één vrije dag per jaar bij komt.

Wordt het een spannende dag? Welnee…. Grootste winnaar wordt de alom gehypte BBB. Grootste blijver: de VVD. Toevallig allebei partijen die het meest opvielen in de campagnes. De VVD heeft reclametijd gekocht in de STER-blokken en zette de ‘big boss’ in. De BBB speelde zich in de kijker met een tsunami van ‘old skool’ spandoeken. Tja, wie over de middelen beschikt, heeft de meeste kansen.

En, jawel, Rutte wordt toch een tikkie betrouwbaarder gevonden dan Thierry Baudet en kornuiten. Volgens een Ipsos-peiling van 3 maart wint de VVD 14 zetels (som van alle provincies). Tja, er zijn natuurlijk altijd dovemansoren aan wie het Stem anders niet is besteed.

De FvD verliest 68 zetels. De schofterige, complotfantasievolle FvD-flauwekul wordt de proteststemmers te veel en ze lopen massaal terug naar de PVV en over naar de BBB. Dat voorspelt weinig goeds voor haar toekomst.

Op grond van de stemmen van het morrend volk, moet de BBB straks aan de slag met politici wiens drijfveer op de eerste plaats chagrijn, onvrede en achterdocht is. Niet dat de kersverse BBB’ers vies van politiek zijn. Dat blijkt niet alleen uit hun kandidaatstelling, maar ook uit het feit dat ze al langer politiek actief zijn. Ze zijn teleurgesteld in CDA en VVD en zijn overgestapt naar de BBB. De zwevende politicus (Volkskrant, achter betaalmuur), die overigens niet per se de vertegenwoordigers zijn van de zwevende kiezers.

VVD en BBB worden dus de grootste partijen in de Eerste Kamer. Heel misschien halen GroenLinks en PvdA samen een zeteltje of twee meer, maar dat legt te weinig gewicht in de schaal tegen de verdergaande verrechtsing van de Eerste Kamer. Als de laatste Ipsos-peiling waarheid wordt, heeft de rechterflank van de Eerste Kamer een dikke meerderheid van 44 zetels. Wat een (beetje) links mag heten komt niet verder dan 28 zetels.

De huidige regeringscoalitie zakt misschien van 32 naar 23 zetels. Dat is een behoorlijk verlies. Maat het zal Rutte worst zijn of hij ter linker en rechterzijde voldoende steun krijgt in de Eerste Kamer. Hij doet het al jaren zonder. Met een dealtje hier, een ritseltje daar heeft hij het tot nu toe weten te redden in Eerste en Tweede Kamer. Zijn onlangs benoemde assistente, in de verkiezingscampagne consequent begeleid door Rutte, verstaat in ieder geval ook de kunst iets te zeggen door niets te zeggen.

Pas op 30 mei wordt de zetelverdeling in de Eerste Kamer bekend gemaakt. Voor de puzzelliefhebbers: met de uitslag van de verkiezingen bij de hand kun je volgens een wat ingewikkelde methode de verdeling van de zetels berekenen.

Maar nu eerst: op naar het stemlokaal! En laat ons weten: hoe gaat het er aan toe bij jou in de buurt? Doen de stempotloden het goed? Hoe groot zijn de stembiljetten? Nog last van opdringere FvD’ers? Worden er op het laatste moment nog stemmen geronseld? Of is jouw stemlokaal hét voorbeeld van de perfect georganiseerde ‘Dag van der Stem des Volks’?