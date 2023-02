Stem anders #PS2023

Over exact zes weken, op 15 maart, kiezen we de leden van de Provinciale Staten. Nogal belangrijk, want zij kiezen vervolgens de leden van de Eerste Kamer. Dus: stem anders!

Goed nieuws in aanloop naar de Eerste Kamerverkiezingen. Rutte wordt kennelijk een beetje zenuwachtig van het verbond tussen GroenLinks en de PvdA waarmee ze in mei weleens de grootste EK-fractie kunnen worden. In een Telegraaf-interview afgelopen week zei Rutte: “Als GroenLinks en PvdA de grootste partijen worden, ontwikkelen ze enorm veel zelfvertrouwen en ik vind dat de VVD die beweging nu al moet stoppen.” Ook denkt hij dat verkiezingswinst de partijen “momentum op weg naar de Tweede Kamerverkiezingen” geeft. Mooi.

Volgens Rutte snakken we naar “stabiliteit” omdat we “uit drie grote crises [komen]: de economische recessie, daarna corona en nu is er oorlog op het continent.” Best opmerkelijke constatering, als je bedenkt dat, ten eerste, die crises nog volop aan de gang zijn en, ten tweede, er nog talloze andere crises zijn waar we onder gebukt gaan, die nota bene onder 12 jaar Rutte zijn ontstaan of verergerd: de klimaatcrisis, de wooncrisis, de zorgcrisis, de jeugdzorgcrisis, de onderwijscrisis, de asielopvangcrisis, de stikstofcrisis, de openbaar-vervoercrisis, de armoedecrisis, pensioencrisis en wellicht kunnen we ook spreken van een rechtsstatelijkheidscrisis, vanwege het feit dat de regering zich steeds minder aantrekt van mensenrechten en de opkomst van anti-rechtsstatelijke extreem- en radicaal-rechtse partijen. Het lijkt wel of de VVD crises creeert om ze vervolgens in te zetten als reden om maar toch vooral VVD te blijven stemmen, want “stabiliteit”.

Stem anders!

Nee, we snakken niet naar “stabiliteit”, maar naar een radicaal ander beleid. Als we iets nodig hebben, dan is het niet alleen een andere bestuurscultuur maar een ander bestuur. Want dit is wat 12 jaar Rutte-beleid is: crisis na crisis die de Rutte-kabinetten laten voortwoekeren. Het is tijd voor een einde aan de dominantie van rechts-conservatieve politiek. Wie gelooft er nog dat de VVD deze crises gaat oplossen? We snakken naar iets anders.

We steunen dan ook volmondig de oproep “Stem anders!”, een campagne van Studio Wiersema in samenwerking met De Goede Zaak, de Rode Lap en Stadsbehang. Maatschappelijk kunstenaar-ontwerper Pauline Wiersema ontwierp acht posters/stickers “die het desastreuze langetermijns-effect van twaalf jaar VVD bevragen”. Vluchtelingen in de kou, een studio voor 1050 euro per maand, de publieke sector uitgekleed – hoe kan dat in ons “gave landje”? Antwoord: dat kan door 12 jaar hardvochtig neoliberaal VVD-beleid.

#oprutten

Die anti-VVD-campagne kunnen we van harte steunen – niet voor niets lanceerden we zelf in 2021 de site oprutten.nl, een verzamelplek voor alle wanbeleid van Rutte en zijn kabinetten. Dat er op de tijdlijn voor 2022 en 2023 geen wanbeleid te zien is (op het moment van schrijven), ligt geheel aan tijdgebrek aan onze kant: het is niet dat er een gebrek aan materiaal was. Zo even uit ons hoofd: de asielopvangcrisis (die volgens betrokkenen nog erger zal worden), de trage afhandeling van het Toeslagenschandaal, het zorgpersoneel en anderen met langdurige covid die aan hun lot worden overgelaten, de verdwenen sms-jes, Rutte’s uitspraak over Bulgaarse grenswachten, de mislukte poging (?) om de stijgende energielasten eerlijk te dragen (“we worden samen een stukje armer”, maar veel minima toch wel wat meer dan anderen), het (wederom) vooruitschuiven van de stikstofcrisis, het eenzijdig besluiten tot slavernij-excuses.

De komende tijd gaan we de oprutten-tijdlijn updaten voor 2022 en er zal vast voor 2023 ook weer genoeg materiaal komen – help mee de tijdlijn volledig te maken door suggesties aan te leveren.

Niet stemmen? Het is juist belangrijker dan ooit!

We hopen vurig dat Nederland anders stemt bij deze Provinciale Statenverkiezingen ook omdat bij de vorige verkiezingen in 2019 de fascistische partij FvD won, met maar liefst 86 Statenzetels (zes meer dan de VVD) en daarmee de grootste werd in Zuid- en Noord-Holland. Gelukkig zien de peilingen er inmiddels een stuk minder gunstig uit voor de fascisten, maar die stemmen gaan vooral naar de PVV en ondertussen blijft de VVD onverminderd populair.

De verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn over exact zes weken, op woensdag 15 maart. Mocht je niets hebben met je provincie, ga dan toch stemmen, want de leden van de Provinciale Staten kiezen (op 30 mei) de leden van de Eerste Kamer. Aangezien de regeringscoalitie geen meerderheid zal behalen in de Eerste Kamer, zal Rutte-IV steeds een meerderheid moeten smeden voor wetsvoorstellen. Om de status quo te doorbreken, is het dus van belang dat het links-progressieve blok daar een rol van betekenis krijgt.

Dus ga stemmen – en stem anders – en plak je buurt/gemeente/provincie vol met die stickers en posters.