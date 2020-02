Comedyheld: Sarah Millican

FILMPJE - Goedemorgen deze maandagmorgen. Voor wie er een beetje de pest in heeft dat het weekend alweer voorbij is, trappen we af met wat grappen en grollen.

Sarah Millican is sinds kort een van mijn comedy-helden. Je moet wel goed Engels spreken want haar accent is vrij heftig, en je moet ook de schrille stem kunnen hebben. Maar een van de hilarische dingen aan haar is juist, dat ze bij een clou van een grap opeens een hele zware stem op kan zetten. Ze is ook heel interactief met haar publiek, en ze is ontzettend grof in de mond.

In deze clip Ladyparts heeft ze het over haar nieuwe vibrator, die ze iedereen aan zou raden. Hij heeft alleen één nadeeltje… Verder gaat het over schaamhaar en anusbleken, dat ze ook nog een visueel tintje geeft. Maak je borst maar nat dus (haha).

In Men vs Women zie je haar interactie met het publiek, haar improvisatievermogen en hoe ze ook veel van haar grappen uit dat publiek haalt. Waarbij ze niet schroomt om ze compleet voor gek te zetten, en ze vinden het allemaal prachtig. Uiteraard spaart ze zichzelf ook niet.

Ze vraagt de mensen wat het fijnste is aan het vrouw dan wel man zijn, zodat ze aan de hand van de antwoorden kan bepalen of ze meer mannelijk of meer vrouwelijk is. Alle antwoorden worden opgeschreven en de dames en heren worden direct van repliek gediend.

De vrouwen in dit publiek vinden onder andere gratis dinertjes fijn, tieten, dat ze overal beter in zijn en meerdere orgasmes krijgen. De mannen zijn onder andere blij met voetbal kijken, niet een vrouw zijn (want die hebben nooit gelijk) en een homo is blij dat hij geen vagina heeft. Daar gaat ze wel even op door, net als op de meerdere orgasmes, want als het over seks gaat komt ze altijd op dreef.

Tussendoor vertelt ze, mede aan de hand van wat het publiek roept, over antwoorden die ze op andere plaatsen van het publiek kreeg. Haar favoriete antwoorden gaan – natuurlijk – over seks, en de relatie tussen man en vrouw.

Relationships stand for fuck all when it’s man against women.