Coalitiepartijen nemen nooduitgang

Schermafbeelding videostream Tweede Kamer stemmingen moties 18 maart 2020

Angsthazen op de vlucht voor sluwe vos? Of wie is er bang voor democratie?

Zo kunnen we de mini-thriller wel noemen, die zich 12 augustus in het parlement afspeelde. U geeft er ongetwijfeld over gehoord of gelezen: de heer Wilders vroeg een hoofdelijke stemming aan over zijn motie over “een forse salarisverhoging voor zorgmedewerkers”.

Vervolgens bleek die stemming niet gehouden te kunnen worden want er waren te weinig Kamerleden voor aanwezig. Bij hoofdelijke stemmingen dienen er minstens 76 leden aanwezig te zijn.

Geen probleem zou je zeggen, want bij aanvang van de vergadering waren er 96 leden aanwezig. Maar de Kamervoorzitter moest constateren dat er op het moment dat tot hoofdelijke stemming over gegaan zou kunnen worden, er 36 leden weg waren.

Toen waren er nog maar 60 aanwezig.

Wat bleek? Die 36 vetrokken leden waren op één SGP’er na allemaal lid van een van de coalitiepartijen. Wie wanneer aan-of afwezig was kun u hier naslaan (exceldocumentje).

Toeval? Nou, dat vond Wilders niet. Ook Klaver en Asscher spuiden hun gal en de coalitiepartijen zagen zich genoodzaakt zichzelf de schoonheidsprijs te ontzeggen.

Nu heeft de wens de zorgmedewerkers te belonen met een structurele salarisverhoging wel een geschiedenis en wel deze:

Eerste motie:

4 juni Indiening van motie 25295-397 van de leden Marijnissen en Asscher over zorgverleners structureel meer waarderen;

16 juni er wordt over de motie hoofdelijk gestemd, stemmen staken (70 – 70);

23 juni komt de motie opnieuw in (hoofdelijke) stemming. Resultaat: verworpen met 71 stemmen voor en 73 tegen.

Tweede motie:

25 juni: indiening nieuwe motie (25295-436) van de leden Marijnissen en Asscher over een plan voor structurele waardering voor zorgverleners; 30 juni wordt over die motie met handopsteken gestemd. Resultaat: 75 voor, 75 tegen. De motie wordt aangehouden, maar er is (nog) niet op een later moment hoofdelijk over gestemd.

Derde motie:

25 juni: tevens indiening van motie 25295-435 van Klaver c.s. over een beter salaris voor werknemers in de zorg. Op 2 juli werd hier hoofdelijk over gestemd. Resultaat: 72 voor, 72 tegen. Geen verder besluit over genomen.

Vierde en vijfde motie:

Op 12 augustus werden weer twee moties met soortgelijke strekking ingediend.

Motie 25295-478 van het lid Marijnissen c.s. over structureel beter waarderen van zorgverleners. Stemming met handopsteken leverde weer een patstelling op: 75 voor, 75 tegen. Op verzoek van Marijnissen wordt de motie aangehouden in de hoop er weer snel nog eens over te kunnen stemmen.

En dan de motie die tot tumult leidde. Motie 25295-480 van het lid Wilders over structureel een forse salarisverhoging voor zorgmedewerkers.

Bij een eerste stemming bij handopsteken bleek ook hier dat de uitslag niet kon worden vastgesteld, waarop Wilders nog eens naar de presentielijst van die ochtend keek en zag dat de coalitiepartijen met maar 40 leden aanwezig waren en de oppositie met 56 leden.

Hij greep de microfoon en zei:

Dan wil ik daar een hoofdelijke stemming over. Die wil ik vandaag of morgenvroeg, of in ieder geval zolang wij nu vergaderen. Dat is mijn recht volgens het Reglement van Orde.

En zo geschiedde niet….

Overigens ben ik van mening dat het zorgpersoneel zeker recht heeft op een salarisverhoging. En ik ga weer over tot de orde van de dag.