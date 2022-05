Closing Time | Zero Landmine

Ruim twintig jaar geleden bracht pianist en componist Ryuichi Sakamoto het collectief No More Landmines bij elkaar om aandacht te vragen voor de vele landmijnen die wereldwijd begraven zijn in de grond en geld op te halen voor het verwijderen ervan. Ze maakten het nummer ‘Zero Landmine’, waarvan een lange versie bestaat met muzikale invloeden uit de landen waar veel landmijnen liggen, en een versie met zang van David Sylvian. Over het project schreef Sakomoto:

We must not bequeath any negative legacy of the 20th century to future generations. Is it naive, after all, to hope for a world in which people are not killed over wealth, power, or religion? I don’t want to think that this is a delusion. If we have such hopes, they should be made reality. Doesn’t everything start from “the things we hope for?”