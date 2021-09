Closing Time | You Stole My Heart Away

Ik vraag me af of ik ooit aandacht besteed zou hebben aan een bandje dat zich Lucky Jim noemt als ik geen buitensporige Amis fan zou zijn. Dat wil zeggen, fan van de zoon, niet van de vader. Maar omdat Lucky Jim zo’n iconische titel is, heb ik het boek van de vader toch een keer gelezen. En het viel me niet tegen, maar toch lees ik liever Money.

Hoe dan ook, de cd Our Troubles End Tonight van het Schotse bandje Lucky Jim bevindt zich sinds 2005 in mijn huis. En op die plaat staat dat nummer met die uplifting piano die verderop verruild wordt voor een orgeltje: You stole my heart away, werkt tevens als antidepressivum.