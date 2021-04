Closing Time | White Noise

Een kennis vertelde dat hij, dit speelde voor de coronacrisis, dat hij met de collega’s van zijn organisatie op studiereis was geweest in Noord-Ierland. Werk dus. Maar er was ook tijd voor ontspanning. Zo was het gezelschap op een gegeven moment verzeild geraakt bij een bandje waarvan de drummer nog bij Stiff Little Fingers gespeeld had. Stiff Little Fingers? Maar ik had toch nog een elpee van die punkband uit Belfast, Inflammable Material? Ja, die had ik nog. En die klonk nog steeds erg urgent, hard en boos. En er was dat nummer, White Noise, wat destijds wel ‘ns misbegrepen werd. Lullig wel, en ook om moedeloos van te worden, maak je je in een song kwaad over racisme, heel puntig verwoord, en dan word je beschuldigd van…. racisme. Mijn gok is dat een platenmaatschappij dit nummer nu niet meer zou uitbrengen, want krijg je last mee. Maar, oordeel zelf.

White Noise

Rastus is a nigger, thug, mugger, junkie

Black gollywog, big horny monkey

Pimp, pusher, coon, grinning pick-a-ninny

Send him home soon, back to the trees

Black wogs, black wogs

Your face Don’t fit

Black wogs, black wogs

You ain’t no Brit

Ahmed is a Paki, curry-coffee queer

Ten to a bed, flocking over here

Tax-sponging canker, smelly thieving kids

Ponce greasy wanker, worse than the yids

Brown wogs, brown wogs

Your face don’t fit

Brown wogs, brown wogs

You ain’t no Brit

Stick together, we’ll all be all white, me and you

The only colours that we need, red, right and blue

Paddy is a moron, spud-thick Mick

Breeds like a rabbit, thinks with his prick

Anything floors him if he can’ fight or drink it

Round them up in Ulster, tow it out and sink it

Green wogs, green wogs

Our face don’t fit

Green wogs, green wogs

We ain’t no Brit

And if the victim ain’t a soldier, why should we care?

Irish bodies don’t count, life’s cheaper over there

Green wogs, green wogs

Face don’t fit

Green wogs, green wogs

We ain’t no Brit

Green wogs, green wogs

Grab ‘em, boys

Green wogs, green wogs

Turn up the white noise

Turn up the white noise

Turn up the white noise!