Closing Time | Warhammer 40k Never a Silent Night

Tja, over Warhammer 40k is een heleboel te zeggen. Voor degenen die het niet kennen: het is ooit begonnen als een wargame, in de jaren 80, waarbij de spelers miniatuursoldaatjes kopen, in elkaar zetten en beschilderen en er dan Sci-Fi veldslagen mee uitvechten, met heel veel dobbelstenen en meetlint enzo. Voor de nerds, zeg maar (en dat is niet bedoeld als belediging maar als een beschrijving). De setting waar het zich afspeelt is compleet dystopisch, waarbij de mensheid, wellicht nog het meest de ‘good guys’ in de setting, wonen in een soort van kruising tussen het Romeinse Rijk, derde rijk en heilige roomse rijk (incl. een inquisitie op steroïden). De rest van de facties willen iedereen doodmaken, opeten en/of ieders zielen voor eeuwig verdoemen, al dan niet in die volgorde. Het is een behoorlijk duistere parodie op de meest nare trekjes van de mensheid, eigenlijk best ok maatschappij-kritisch. Bijzonder genoeg nemen de laatste tijd steeds meer mensen het vrij serieus, van Russische soldaten tot fanatieke Trump-aanhangers die in hun leider de God Emperor of Mankind zien. De originele satire wordt niet altijd begrepen, zullen we maar zeggen.

Inmiddels heeft de setting en het spel enorm aan populariteit gewonnen. Het spel met de miniatuurtjes wordt nog steeds gespeeld, en is in de tiende of elfde iteratie. Moederbedrijf Games Workshop heeft een eigen uitgeverij waar tientallen boeken per jaar verschijnen, die regelmatig bestsellerlijsten halen. Ze maken uiterst populaire computer games. Ze hebben een kunstafdeling die schilderijen verkoopt van hun (uiterst populaire) artwork. Er zijn cross-overs met andere populaire games. En sinds kort, omdat ze kunst altijd belangrijk hebben gevonden voor de game zeggen ze, ook muziek.

Wel mooi dat ze hierop uit zijn gekomen, en niet op, bijvoorbeeld, lompe metal. Dat had ook prima gekund, op basis van het spel. Wel lekker rustgevend dit, in de grimmige duisternis van de toekomst, waar alleen maar oorlog is, en het lachen van dorstige goden.