Proefdieren

COLUMN - Vandaag is het Wereldproefdierendag. De dag waarop laboratoriumdieren worden vrij gelaten om mensen op te vreten….

Oh wacht, laten we daar niet al te schijtlollig over doen. Het is een serieuze zaak. Nog maar twaalf dagen geleden deelde minister Bruins mee dat zeker tot 2030 doorgegaan zal worden met laboratoriumproeven op apen.

Dat was zijn reactie op een onderzoek naar mogelijkheid tot verlaging van het aantal proeven met niet-humane primaten. Dat onderzoek is tot stand gekomen dankzij een in 2022 unaniem aangenomen motie van Frank Wassenberg (PvdD) c.s.

Hebben dierproeven nog een toekomst? Het onderzoek ontvouwde vier mogelijke scenario’s: afbouw, vermindering, behoud en mogelijke toename. De minister koos voor het derde scenario (onderzoeksrapport, pagina 11):

Daarom kies ik nationaal voor de komende vijf jaar voor scenario 3: voorlopig behoud van NHP-onderzoek

De minister wil zich wel hard maken “voor een blijvende versterking van de positie van Nederland als gidsland voor de ontwikkeling en toepassing van proefdiervrije onderzoeksmodellen”.

Volgens Proefdiervrij.nl zijn er aardig wat alternatieven. Een daarvan is de mens. Zo zou je donateur van restweefsel kunnen worden. Mocht je na een operatie enig lichaamsweefsel achter moeten laten, geef dan aan dat je dat spul beschikbaar voor onderzoek wil stellen.

Voorlopig zullen dus niet alleen resusapen geplaagd worden door laboratoriumproeven. Ook honden, muizen, ratten, vliegen en meer van dat soort schepselen Gods zullen geofferd worden aan de menselijke zucht er zelf beter van te worden.

Hoewel veel testdieren de laboratoriumproeven niet overleven, zijn er toch nog een aantal die na gedane experimenten met pensioen worden gestuurd. Sinds 2020 bemiddelt de Dierenbescherming voor onderzoeksinstituten die ‘onnodige’ dieren willen herplaatsen bij mensen thuis. Via Ik zoek Baas kun je vooral Beagles en ratjes adopteren.

Wereldproefdierendag, maak er eens wat van. Of klik op ‘Kom in actie’ op de website van Proefdierenvrij.