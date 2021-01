Niemand lijkt precies te weten waarom de muziek van Vatican Shadow (ook bekend als Prurient en andere aliassen) een militair thema heeft – misschien is het kritiek op de War on Terror, verzet, een gimmick of gewoonweg een bron van inspiratie. Maar is er een beter genre voor dit thema denkbaar dan industriële ambient-techno? Dit nummer komt van het laatste album Persian Pillars Of The Gasoline Era.