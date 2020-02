Closing Time | Timothy Bloom en V. Bozeman

Ik dacht, doe ’s gek, doe eens een drieluik. Nou bij dezen dan. Ik bied u Timothy Bloom en V. (Veronika) Bozeman met een drietal ballads. Twee soulartiesten die hier niet zo bekend zijn, maar in de VS timmeren ze aardig aan de weg. Hun gezamenlijke hit ging destijds (2011) viral, waarschijnlijk mede omdat ze beiden but naked zijn in de clip. Die is dan ook echt een lust voor het oog, wat een ongelooflijk mooie mensen zeg. Nee, je ziet verder niks, het is allemaal heel esthetisch en Facebook-proof natuurlijk. Ook de stemmen combineren prachtig. Het begint een beetje tam, maar zodra V. haar strot opentrekt wordt je meegesleurd in dit gevoelige, soulvolle en o zo romantische lied ‘Till the End of Time.

Via dit duet maakte ik kennis met beide artiesten. Hoewel ik vond dat V. het nummer echt omhoog trekt, ben ik er inmiddels achter dat Timothy Bloom ook een groot talent heeft. Hij werkte samen met grote namen uit de R&B-scene, maar dat boeit eigenlijk niet. Want hij kan het prima af in zijn eentje. Hij schrijft zijn eigen muziek en speelt verschillende instrumenten. Waaronder de piano die in dit nummer een prominente plaats heeft. Possibilities is een prachtig lied waar ik vooralsnog geen genoeg van kan krijgen. Toffe clip ook trouwens.

V. Bozeman is naast zangeres ook actrice. Ze speelt onder andere een rol in de hitserie Empire (goeie serie over een hiphop-dynastie, ook goed te doen als je niet zo into hip hop bent), waar ze in de pilot-aflevering met What is Love een aardige binnenkomer had. Behalve dat gouden strotje heeft ze ook die kale kop van d’r mee, allemachtig zeg, wat een look. Verder wordt ook zij geassocieerd met een aantal klinkende namen. Maar dit nummer is beslist haar grootste hit, met 40 miljoen views op YouTube. Het duurde ff voor ik erin kwam, maar inmiddels zing ik deze ook luidkeels mee.