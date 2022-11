Closing Time | The Wind Cries Mary

Vandaag, 27 november 2022, zou Johnny Allen Hendrix 80 jaar zijn geworden – als hij niet was overleden op 18 september 1970.

En als je bedenkt dat Hendrix een generatiegenoot was van, bijvoorbeeld, Bob Dylan en Mick Jagger, dan vraag je je toch af welke platen hij nog had kunnen maken, en hoe zijn carrière zou zijn verlopen.

Wat een geluid was dat ook: die gitaar, die drums, die bas en die zang. Zouden die 10 (11?) jongeren op de grond, daar in die studio in Stockholm, hebben beseft waar ze naar aan het kijken waren?

After all the jacks are in their boxes

And the clowns have all gone to bed

You can hear happiness staggering on down the street

Footprints dressed in red

And the wind whispers, “Mary”

A broom is drearily sweeping

Up the broken pieces of yesterday’s life

Somewhere, a queen is weeping

Somewhere, a king has no wife

And the wind, it cries, “Mary”