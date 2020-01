Closing Time | Tash Sultana

Deze jonge persoon is een mirakel. Wát een leven heeft ze al achter de rug. Ze kreeg op 3-jarige leeftijd een gitaar en leerde zichzelf spelen. Op 17-jarige leeftijd heeft ze een drugsverslaving overwonnen, waarna ze bij gebrek aan een baan als straatmuzikant ging optreden. 4 jaar later brak Tash Sultana met Jungle door op YouTube, met miljoenen views.

(Even uitleggen, hoewel ik er eigenlijk geen aandacht aan wil schenken; Tash (Natasha) is genderfluïde en geeft de voorkeur aan “they” in het Engels. Dat heeft in het Nederlands tot gevolg dat ze alsnog “zij” wordt genoemd, maar bij het bezittelijke voornaamwoord wordt dat dus “hun”. Dat is even raar, maar het went.)

En geen wonder, ze speelt meer dan 10 instrumenten, heeft een geweldige stem, schrijft hun eigen nummers én ze zet in hun eentje een hele band neer (met behulp van een loop station). Dat doet ze met adembenemend gemak, hun gitaarspel is ongelooflijk virtuoos.

Onder een andere video staat een treffend commentaar:

“It’s like Janis Joplin and Hendrix had a baby and Bob Marley and Joan Jett had a baby.. and those two babies grew up, met and had a love child”

Inderdaad, zoveel talent en vaardigheid in een persoon is uitzonderlijk. En de passie en het plezier waarmee ze het doet aanstekelijk.

Voor wie denkt dat ze dit alleen kan met al die apparatuur om zich heen: Hier speelt ze geheel akoestisch Blackbird (niet die van The Beatles!) op een 12-snarige gitaar. Weergaloos.