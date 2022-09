Closing Time | Song For Insane Times

Niet mijn favoriete song van Kevin Ayers, of een song waar ik gelijk aan zou denken, maar een vriend van mij noemde die titel vandaag en toen heb ik ‘m (de song dus) daarna ook weer even beluisterd. En wat heeft die Kevin toch een mooie stem, zijn Engels klinkt zo verzorgd, (ze moesten toen ‘ns weten wat die hippie verder allemaal uitspookte). En de titel is natuurlijk vandaag erg toepasselijk: liedje voor knotsgekke tijden. En dan hebben we het fantastische drumwerk van Robert Wyatt, en het swingende jazzy toetsen van Mike Ratledge en de bas van en….

People say that they want to be free

They look at him and they look at me

But it’s only themselves they’re wanting to see

And everybody knows about it

We talk all night and we’re all turned on

Everybody heard him and singing his song

Telling us all there was work to be done

And everyone sung a chorus of I Am the Walrus

Yes disneyland has come to town

Everyone’s dressed and standing around

Alice is wearing her sexiest gown

But she doesn’t want you to look at her