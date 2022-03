Closing Time | Shipbuilding

Een liedje over de oorlog. Een melancholisch liedje. Zowel in tekst als in de muziek. En wat het moeilijk maakt, er zijn twee verschillende versies van. (Ik reken alle covers die er later van zijn gemaakt nu maar even niet mee). En beide versies zijn meer dan mooi.

Er is de Shipbuilding versie waar Costello op zingt, en waarin die weemoedige, zacht gespeelde trompetsolo, zit van Chet Baker.

En er is de versie waar Robert Wyatt zingt. Maar daar ontbreekt dan weer die tedere trompetsolo van Chet Baker. Moeilijk. Ik kom er niet uit. Dan maar allebei.