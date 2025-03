Closing Time | Rutte was bij de dokter

Ook voor Rutte moeten het zware tijden zijn. Maar even zo vrolijk slaat hij zich er doorheen. Dat heeft wel gevolgen….

U hoorde de band Braak met ‘Kramp’, gezongen door de in 2015 overleden Hans Kosterman.

Dat bandje had overigens in een ver verleden nummers die zonder moeite op vandaag te plakken zijn. Wat dacht u van het alarmerende S.O.S.?

Let goed op de steekwoorden met actuele lading. En de boodschap aan het eind: “Wie onderdukt, komt onderaan”

Zo is het maar net…

“Kramp” en “S.O.S.” zijn twee nummers uit “Suite voor een Hypochonder” (1980) met Braak in deze bezetting.