Closing Time | Respect The Meat

‘America burns too much oil’

Een gloedvolle soulsong met daarin een millieu-aanklacht tegen Amerika, dan kan deze Closing Time vast wel in de lopende klimaatreeks Moeder Aarde.

Had ik eindelijk een favoriete televisie serie, houdt-ie na vier seizoenen ermee op. Terwijl allerlei andere series, die niet half zo geestig zijn, tot in den treure op de televisie te zien zijn.

My Name Is Earl was mijn favoriet destijds vanwege de humor, natuurlijk. En ook vanwege de personages. Die onnozele broer van Earl, Randy, die (ex-) vrouw van Earl, Joy, haar nieuwe geliefde: Darnell, en Catalina met haar charmante accent. Allemaal personages om van te houden. Maar wat Earl ook bijzonder maakte was de aandacht die binnen de serie was voor mensen met een beperking, een handicap, een rugzakje. Die hadden volwaardige rollen in de afleveringen, zoals een prostituee, of een vrouw met een kunstbeen.

In deze aflevering van My Name Is Earl werd er gezongen en gedanst. Eetcafe kok Darnell Turner, zingt over het vlees dat hij bereidt, een loflied eigenlijk. In het begin van zijn song maakt hij een foutje, hij komt dan met ‘America burns too much oil’, wat qua rijm prima gepast had, en ook een nauwkeurige weergave is van de werkelijkheid – maar daar ging deze song niet over. Darnell herpakt zich en zingt en danst verder.