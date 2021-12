Closing Time | Pull Up To The Bumper Baby

De popjournalist die ooit het begrip ‘Ritmetandem’ heeft geïntroduceerd voor de muzikanten (bassist) Robbie Shakepeare en (drummer) Sly Dunbar, die heeft waarschijnlijk in zijn jeugd nooit een vakantie op Terschelling doorgebracht – en daarbij een tandem gehuurd.

Los van dat de metafoor van wel erg Nederlandse makelij is, ik snap wel wat er bedoeld is. De musici gaan gelijk op, op één fiets immers, de één volgt de ander, twee mensen die als één organisme functioneren. De een stuurt en de ander volgt.

Maar wat ik me er van kan herinneren, van die nachtelijke tandemrit op Terschelling – ik zat achterop en zag hoe we afkoersten op de smalle ruimte tussen lantarenpaal en stoeprand, hoe we iets te nonchalant die bocht maakten op dat schelpenpad, hoe ik m’n knie schaafde. Maar ja, bier op, veel bier op, wie kan het iets schelen?

En wat hebben we gelachen. Toen. En dat zullen we niet vergeten dat we gelachen hebben. Want wat hebben we gelachen. Toen, man, wat hebben we gelachen, en dat zullen we niet vergeten.

Maar terug naar de metafoor: ritmetandem. Het zijn twee afzonderlijke talenten, twee verschillende talenten, de bassist en de drummer, muzikanten. Op de en of andere manier wordt er toch de suggestie gelegd dat het ritme van een compositie, een song, iets is van een ondersteunend element. Terwijl juist het ritme de hartenklop is van de song, het stuwende levensritme, zonder dat geen leven, geen beweging, geen muziek.

Michiel de Pooter vroeg zich in de comments af waarom Sargasso geen aandacht had besteed aan het overlijden van basfenomeen Robbie Shakespeare, die had gespeeld met Bob Dylan, Joe Cocker, Grace Jones, Mick Jagger, Serge Gainsbourg, Dennis Brown, Gregory Isaacs en Sugar Minott. En als er één band genoemd moet worden waar Robbie Shakespeare prominent aanwezig was als muzikant en producer, dan is dat Black Uhuru. Hier, (bedankt Beugwant, voor het zenden van de link), spelen ze Shine Eye Gal.

Pull Up To The Bumper is dat springerige nummer van Grace Jones, waar Robbie Shakespeare (wat een fantastische achternaam trouwens) op bast, en is een kruising tussen disco, funk en reggae. Wie heeft er niet op gedanst?

Een enthousiaste fan op YouTube schrijft onder deze clip: Robbie Shakespeare murdered that bass on this entire album.

En een ander schrijft: Het lijkt zo gemakkelijk wat hij (Robbie) doet, totdat je het probeert na te doen.